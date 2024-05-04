Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 6 – 12 травня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 6 до 12 травня?

Овен

Будь-які фінансові операції цього часу виявляться успішними, але особливо вдалими стануть підписані цього тижня контракти – найближчим часом вони принесуть очікувані дивіденди.

Телець

Не варто ухвалювати важливі фінансові рішення під впливом емоцій: вони затьмарять не тільки розум, а й інтуїцію, тому продиктовані нею дії виявляться помилковими.

Близнята

Важливе фінансове рішення краще відкласти на деякий час: цього тижня складно буде відокремити правильні докази від неправильних, що призведе до прикрої помилки і, як наслідок, матеріальних втрат.

Рак

Не можна проходити повз людей, яким знадобиться допомога: не надавши її, ви дуже швидко пошкодуєте про власну бездіяльність, але виправляти ситуацію буде пізно – повернути все назад, на жаль, не вдасться.

Лев

Секрет професійного – а, як наслідок, і фінансового – успіху в цей час полягатиме в тому, щоб працювати над одним, найважливішим робочим завданням, а не діяти на усіх напрямах одразу.

Діва

Велика можливість стати жертвою шахраїв, які захочуть поживитися заощадженнями представників знака: убезпечити себе від них можна за наявності таких якостей, як пильність і недовірливість.

Терези

Отриману у цей час велику суму грошей бажано витратити на великий та важливий закуп – буде прикро, якщо ці кошти розійдуться на незначні придбання.

Скорпіон

Складуться на диво вдалі обставини для купівлі та продажу нерухомого майна: набуте вірою і правдою служитиме довгі роки, а продане вдасться збути більш ніж вдало.

Стрілець

Час є сприятливим для фінансового ризику, але тільки в тому разі, якщо його наслідки будуть заздалегідь – і ретельно – прораховані: краще залишитися при своїх, ніж підраховувати збитки.

Козоріг

Можна розпочинати роботу над проєктами, які давно перебувають у довгій скрині: саме час їх звідти взяти – в результаті можна буде розраховувати як професійний, так і фінансовий успіх.

Водолій

Фінансовий добробут у цей час безпосередньо залежатиме від настрою керівництва, тому необхідно зробити все можливе для того, щоб показати йому себе з найкращого боку.

Риби

Професійна ініціатива в цей час не карається, а навпаки, всіляко заохочується зірками: вони дозволять відзначитися як у кар'єрному, так і, що особливо важливо, у фінансовому плані.

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