Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 7-13 лютого

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першочергову – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 7 до 13 лютого.

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Фінансові операції – навіть не найзначніші – бажано перенести на інший час, якщо ж такої можливості не буде, рекомендується виявляти підвищену обережність: щонайменше, уважно прочитати текст договору і лише після цього підписувати.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Вирішувати сьогодні можна лише дрібні фінансові питання – вони вирішаться легко і швидко, а ось від великих поки що необхідно відмовитися – енергії, як представників знаку, так і Всесвіту, не вистачить на їх вирішення, тому небажано витрачати час і сили задарма.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Зірки приготували представникам знаку зустріч із людиною з минулого. Вони з великою ймовірністю отримають від неї пропозицію створити спільний бізнес, який згодом принесе гідні дивіденди – варто погоджуватися на співпрацю, вона себе виправдає.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Прибираючи в будинку, потрібно, не замислюючись, викинути речі, якими давно не користуєтеся – вони не лише завалюють мотлохом квартиру або будинок, але і перекривають фінансові потоки, що йдуть у нього. Після прибирання не тільки стане легше дихати, але і гроші надходитимуть із принадною регулярністю.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

На робочому місці бажано обмежитися виключно виконанням своїх безпосередніх обов'язків: будь-який "відволікаючий маневр" у вигляді перекурів та розмов не у справі викличе невдоволення начальства і, як наслідок, штраф чи позбавлення премії.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Потрібно провести аналіз виконаних останнім часом професійних дій: велика ймовірність того, що десь криється дрібна, але прикра помилка, яка поведе не в той бік, що згодом неодмінно позначиться на гонорарі за роботу.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

На знаки, які може посилати в цей час Всесвіт, необхідно звертати пильну увагу, прислухаючись і придивляючись до них: вони цілком можуть підказати, на чому треба зробити наголос щодо фінансів, щоб отримати за результатами гідні виплати, яких вистачить на всі примхи.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

На вигідні фінансові пропозиції, які з великою ймовірністю можна отримати сьогодні, не варто відразу відповідати згодою: спочатку необхідно навести довідки про компанію, від якої вони виходять, і лише якщо все здасться гідним, казати "так".

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

З фінансами в цей час необхідно поводитися вкрай обережно: можна робити тільки дрібні покупки — від великих краще відмовитися, інакше доведеться шкодувати про витрачену даремно серйозну суму, яку з повним правом можна назвати "викинутими грошима".

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Не варто покладати великі надії на свої професійні плани – через різні об'єктивні та суб'єктивні причини досягти успіху в цих питаннях все одно не вдасться, так само, як і заробити заплановану – велику – суму грошей. Наразі необхідно задовольнитися тим, що є.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Не варто чіплятися за горезвісну стабільність, якщо вона давно вже стала синонімом стагнації: розвиватися у професійному сенсі можливості немає, а зарплата давно "замерзла" на одній точці, з якої її ніяк не вдається зрушити: можливо, є сенс ризикнути і все змінити.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Займаючись удосконаленням свого будинку чи квартири, не варто економити на матеріалах та меблях: ремонт робиться не так часто, а якість життя в "тилу", тобто, вдома, вкрай важлива для "фронту", тобто професійної діяльності, а гроші можна буде заробляти ще.

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