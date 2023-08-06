Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 7-13 серпня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 7 до 13 серпня?
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Необхідно звертати увагу на будь-яку інформацію, яка цими днями може надходити з різних боків: те, що дізнаються представники знака, найближчим часом допоможе їм непогано заробити.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Матеріальну допомогу комусь зі свого оточення можна сприймати не лише як благодійність, а й як інвестицію в майбутнє – добро, зроблене цього тижня, повернеться назад у фінансовому еквіваленті.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Не варто братися до проєктів, які вимагають особливої відповідальності: впоратися з ними, найімовірніше, не вдасться, а це своєю чергою призведе до репутаційних і, як наслідок, фінансових втрат.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Для успішної професійної діяльності – а, отже, і для гарних доходів – знадобляться нові знання, тому не варто втрачати можливість чогось навчитися, яка випаде в цей час.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
Хорошу бізнес-ідею, яка згодом принесе вагомі дивіденди, може підкинути хтось з оточення, тож у цей час важливо уважно слухати те, що він чи вона казатимуть.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Відклавши убік важливі справи, треба взяти в роботу другорядні – ті, що свого часу були відкладені на потім – зовсім несподівано вони можуть принести не лише творче задоволення, а й прибуток.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
У тому, що стосується професійних справ – втім, як і будь-яких інших – не варто хитрувати, навіть якщо здаватиметься, що це найкращий спосіб досягти поставленої мети – чесність виявиться вигіднішою.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
Прагнучи до поставленої мети, головне – не поспішати: лише так вдасться не припуститися помилки і, як наслідок, не втратити обіцяну за роботу фінансову винагороду.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
Представники знака – люди щедрі, тому благодійність, займатися якою радять їм зірки, не становитиме для них особливих труднощів, зате згодом принесе подяку від долі – гарний прибуток.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
Фінансовий успіх безпосередньо залежатиме від уміння зосередитися на виконуваних завданнях, не відволікаючись на розмови телефоном і розмови з колегами – керівництво, напевне, оцінить таке ставлення до роботи.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Від підписання серйозних договорів та укладання важливих угод цього тижня краще відмовитися: не помітивши маленьку, але прикру помилку – чи одрук, – можна втратити цілком пристойну суму грошей.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Небажано позичати гроші – особливо рідним чи друзям: оскільки з поверненням можуть виникнути проблеми, великий ризик втратити для себе цих людей назавжди.
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