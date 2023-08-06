Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 7-13 серпня

Фінанси відіграють важливу – а для когось і першорядну – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 7 до 13 серпня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Необхідно звертати увагу на будь-яку інформацію, яка цими днями може надходити з різних боків: те, що дізнаються представники знака, найближчим часом допоможе їм непогано заробити.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Матеріальну допомогу комусь зі свого оточення можна сприймати не лише як благодійність, а й як інвестицію в майбутнє – добро, зроблене цього тижня, повернеться назад у фінансовому еквіваленті.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Не варто братися до проєктів, які вимагають особливої відповідальності: впоратися з ними, найімовірніше, не вдасться, а це своєю чергою призведе до репутаційних і, як наслідок, фінансових втрат.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Для успішної професійної діяльності – а, отже, і для гарних доходів – знадобляться нові знання, тому не варто втрачати можливість чогось навчитися, яка випаде в цей час.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Хорошу бізнес-ідею, яка згодом принесе вагомі дивіденди, може підкинути хтось з оточення, тож у цей час важливо уважно слухати те, що він чи вона казатимуть.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Відклавши убік важливі справи, треба взяти в роботу другорядні – ті, що свого часу були відкладені на потім – зовсім несподівано вони можуть принести не лише творче задоволення, а й прибуток.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

У тому, що стосується професійних справ – втім, як і будь-яких інших – не варто хитрувати, навіть якщо здаватиметься, що це найкращий спосіб досягти поставленої мети – чесність виявиться вигіднішою.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Прагнучи до поставленої мети, головне – не поспішати: лише так вдасться не припуститися помилки і, як наслідок, не втратити обіцяну за роботу фінансову винагороду.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Представники знака – люди щедрі, тому благодійність, займатися якою радять їм зірки, не становитиме для них особливих труднощів, зате згодом принесе подяку від долі – гарний прибуток.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Фінансовий успіх безпосередньо залежатиме від уміння зосередитися на виконуваних завданнях, не відволікаючись на розмови телефоном і розмови з колегами – керівництво, напевне, оцінить таке ставлення до роботи.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Від підписання серйозних договорів та укладання важливих угод цього тижня краще відмовитися: не помітивши маленьку, але прикру помилку – чи одрук, – можна втратити цілком пристойну суму грошей.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Небажано позичати гроші – особливо рідним чи друзям: оскільки з поверненням можуть виникнути проблеми, великий ризик втратити для себе цих людей назавжди.

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