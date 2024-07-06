Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 8-14 липня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 8 до 14 липня?

Овен

Пропозиції щодо інвестицій коштів, які є у представників знака, що надходять у цей час, потрібно уважно вивчати – серед них можуть потрапити досить перспективні та прибуткові.

Телець

Професійних – і, як наслідок фінансових, – успіхів цього тижня зможуть досягти ті, хто йтиме до своєї мети планомірно та докладно, крок за кроком, не забігаючи наперед, але й не відстаючи.

Близнята

З підписанням важливої угоди або укладанням контракту, які можуть запропонувати ділові партнери в цей час, варто зачекати: велика ймовірність того, що хтось запропонує вигідніші умови.

Рак

Добре зарекомендувати себе перед начальством і здобути хорошу посаду з високою зарплатою представникам знака допоможуть властиві їм риси характеру – м'якість та інтелігентність, які й треба виявити.

Лев

Не можна відступати від плану, наміченого в роботі, навіть якщо оточення почне від нього відмовляти – найімовірніше, його зауваження будуть продиктовані заздрістю: вони самі були націлені на цей проєкт і зарплату.

Діва

Будь-які фінансові операції, які представники знака вирішать провести в цей час, вимагатимуть обережності: велика ймовірність серйозної помилки, тому більшими сумами краще не оперувати.

Терези

Небажано ділитися з колегами своїми професійними планами вони цілком можуть сподобатися їм, і вони, поки представники знака розгойдуватимуться, втілять ці ідеї в життя.

Скорпіон

Найбільш щасливими у професійному — і, як наслідок, фінансовому сенсі виявляться ті представники знака, які обіймають керівні пости — їм вдасться мотивувати співробітників на успіх.

Стрілець

Емоції, які буквально розпиратимуть представників знака зсередини, можуть завадити їм зосередитися на роботі та виконати її блискуче: потрібно докласти серйозних зусиль щодо їх стримування.

Козоріг

Тим, хто відчує, що останнім часом їхніх професійних знань для успішної роботи не вистачає, зірки радять замислитись про підвищення кваліфікації та підшукати підхожі курси чи тренінги.

Водолій

Тиждень сприятливий якщо не для зміни роботи, то хоча б для її пошуків: цілком можливо, що саме в цей час вдасться підшукати привабливий — як з професійної, так і фінансової точки зору — варіант.

Риби

На роботі потрібно якнайменше стикатися з керівництвом: перебуваючи не в кращому настрої, воно може призначити представників знака винними у всіх гріхах, що не найкращим чином позначиться на гонорарах.

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