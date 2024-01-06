Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 8-14 січня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 8 до 14 січня?

Овен

Не варто ухвалювати важливих фінансових рішень під впливом емоцій: вони затьмарять не тільки розум, а й інтуїцію, тому продиктовані нею дії в результаті виявляться помилковими і призведуть до збитків.

Телець

Зірки не рекомендують представникам знака проходити повз людей, яким, можливо, знадобиться допомога: не надавши її, вони дуже швидко пошкодують про свою бездіяльність.

Близнята

Велика можливість стати жертвою шахраїв, які захочуть поживитися заощадженнями представників знака. Щоб убезпечити себе, потрібно уважно ставитись до своїх витрат, тоді не буде шансу помилитися.

Рак

Складаються на диво сприятливі обставини для купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна будь-якого масштабу та вартості – від найдешевшого до найдорожчого.

Лев

Час сприятливий для роботи над проєктами, які – через особливу складність – давно перебувають у так званій довгій скриньці: саме час їх звідти витягти і взяти в роботу.

Діва

Тиждень сприятливий для того, щоб розрахуватися за наявними боргами: за неможливості повернути всю суму одразу, необхідно виплатити хоча б її частину, інакше фінансовий успіх може відвернутися.

Терези

Фінансовий добробут у цей час безпосередньо залежатиме від прихильності безпосереднього начальства, тому необхідно зробити все можливе для того, щоб показати йому себе з найкращого боку.

Скорпіон

Час є сприятливим для фінансового ризику, але тільки в тому разі, якщо його наслідки будуть заздалегідь – і ретельно – прораховані: краще залишитися при своїх, ніж підраховувати збитки.

Стрілець

Отриману тим часом велику суму грошей бажано витратити на важливий закуп – наприклад, придбати комп'ютер нового покоління: буде прикро, якщо ці кошти розійдуться по дрібницях.

Козоріг

Секрет професійного – а, як наслідок, і фінансового – успіху в цей час полягатиме в тому, щоб працювати над одним, найважливішим робочим завданням, а не діяти в усіх напрямках одразу.

Водолій

Ухвалення важливого фінансового рішення краще відкласти на деякий час: цього тижня складно буде відокремити правильні докази від неправильних, які призведуть до прикрої помилки.

Риби

Будь-які фінансові операції виявляться успішними, але особливо вдалими стануть підписані цього тижня контракти: найближчим часом вони принесуть очікувані дивіденди.

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