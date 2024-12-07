Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 9-15 грудня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 9 до 15 грудня?

Овен

Велика можливість стати жертвою шахраїв – щоб убезпечити себе від них, необхідно уважно ставитися до своїх витрат, тримаючи під контролем не тільки кожну гривню, а й кожну копійку.

Телець

Не варто спокушатися пропозиціями отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: як відомо, безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці, в яку шахраї легко заманюють надто довірливих людей.

Близнята

До великих грошових надходжень, які ймовірні у цей час, необхідно ставитися дбайливо: легко можна буде нерозважливо витратити кошти, які вже завтра стануть у пригоді для великого закупу.

Рак

Цього тижня може випасти рідкісний – і щасливий – шанс втілити в життя серйозний професійний проєкт, який вже у недалекому майбутньому принесе більш ніж солідні дивіденди.

Лев

Небажано оперувати великими грошовими сумами – дуже великий ризик серйозних втрат, про які доведеться пошкодувати. А ось дрібні угоди виявляться надзвичайно успішними.

Діва

На пропозицію обійняти нову посаду, яка може надійти цими днями, потрібно відповідати згодою: вона виявиться перспективною не лише у професійному та кар'єрному, а й у фінансовому плані.

Терези

Не варто братися за втілення в життя дрібних професійних справ – вони не принесуть ні грошей, ні слави, а ось грандіозні проєкти принесуть прямо протилежний результат – у всіх сенсах.

Скорпіон

Вирішення серйозних фінансових проєктів потрібно відкласти хоча б на тиждень: зараз надто велика небезпека припуститися помилки, яка – зі свого боку – призведе до великих матеріальних втрат.

Стрілець

Професійний – і фінансовий – успіх чекає на тих, хто зможе працювати за заздалегідь складеним чітким планом, не відволікаючись на постійні перекури та порожні розмови, які заберуть час і сили.

Козоріг

Настав час подумати про зміну роботи, тим більше, що така необхідність давно назріла: немає сенсу займатися справами, які не приносять ні прибутку, ні морального задоволення, але забирають час і сили.

Водолій

Необхідно ретельно аналізувати інформацію, яка надходитиме з найнесподіваніших сторін: вона буде дуже важливою та корисною в роботі, що, зі свого боку, позитивно позначиться на заробітній платі.

Риби

Важливо пам'ятати, що на роботі потрібно займатися тільки роботою: якщо водночас принагідно витати в хмарах, бажаного результату – як професійного, так і фінансового – досягти, на жаль, не вдасться.

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