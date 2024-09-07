Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 9-15 вересня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 9 до 15 вересня.

Овен

Час сприятливий для важливих договорів і укладання серйозних, розрахованих на перспективу угод, від яких – якщо грамотно їх оформити, – незабаром можна буде отримати хороші дивіденди.

Телець

Цього тижня можна проводити будь-які – навіть дуже складні – ділові переговори: партнери охоче йтимуть назустріч один одному, тому консенсусу вдасться досягти навіть у найсерйозніших питаннях.

Близнята

Успіх – передусім фінансовий – чекатиме на тих, хто заздалегідь складе докладний професійний план і з понеділка почне чітко і докладно його слідувати, виконуючи пункт за пунктом.

Рак

Професійна пропозиція, надходження якої сьогодні ймовірно, як ніколи, варто прийняти без роздумів: нова посада дозволить досягти нових кар'єрних висот, що значно покращить матеріальне становище.

Лев

Тиждень підходить для занять благодійністю, для якої не доведеться далеко ходити: цілком можливо, що людина, яка потребує допомоги і підтримки, живе в сусідній квартирі.

Діва

Сміливу фінансову пропозицію, яку можуть отримати представники знака в цей час, позиціонуватимуть як винятково вигідну. Проте вона такою не виявиться, тому не варто поспішати за згодою.

Терези

Цього тижня небажано ризикувати навіть невеликими грошовими сумами, не кажучи вже про великі – дуже велика ймовірність, що незначна втрата запустить ланцюгову реакцію збитків.

Скорпіон

Навіть найсміливіша матеріальна мета, поставлена представниками знака в цей час, виявиться приреченою на успіх, тому потрібно, не будучи скромними, замахуватися на грандіозні справи.

Стрілець

Необхідно використати будь-яку можливість добре зарекомендувати себе в очах безпосереднього начальства: зробивши на «відмінно» доручену роботу, можна розраховувати на премію.

Козоріг

Не варто ухвалювати важливі фінансові рішення похапцем: внаслідок поспіху не вдасться об'єктивно оцінити всі докази «за» та «проти», тому рішення, найімовірніше, виявиться помилковим.

Водолій

Час несприятливий для фінансових операцій будь-якого ступеня складності: навіть оплату комунальних рахунків краще пересунути у часі, не кажучи вже про відкриття банківських рахунків та депозитів.

Риби

Великі грошові виплати, можливі в цей час, бажано витратити не на приємні дрібниці, без яких, проте, можна обійтися, а на втілення в життя їхньої давньої і заповітної мрії.

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