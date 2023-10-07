Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 9-15 жовтня

Фінанси відіграють вагому — а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 9 до 15 жовтня?

Овен

Не варто ухвалювати важливі фінансові рішення під впливом емоцій: вони затьмарять не лише розум – тому дії, вчинені, як результат, виявляться помилковими і призведуть до серйозних і прикрих збитків.

Телець

Хороший прибуток може принести розпочата в цей час кар'єра викладача чи тренера: ділячись з іншими своїми знаннями, вдасться заробити як авторитет, так і репутацію у професійних колах, що дуже швидко позначиться на фінансовому стані.

Близнята

До можливої пропозиції добре заробити, нічого – або майже нічого – для цього не роблячи, необхідно поставитися з обережністю – легко можна стати жертвою шахраїв, а це навряд чи потішить представників знака.

Рак

До великих грошових надходжень необхідно поставитися дбайливо: сьогодні можна легко і просто все безглуздо протринькати і розтратити, але вже завтра вони можуть стати у пригоді для великого придбання або важливої справи.

Лев

Професійний – і, як наслідок, фінансовий – успіх чекає на тих, хто, працюючи, думатиме не про результат: лише отримуючи задоволення від нього, можна буде справді щось заробити.

Діва

Якщо керівництво запропонує представникам знака взяти на себе чужу роботу, треба погоджуватися: виконавши її швидко та якісно, вони зможуть розраховувати на вагому премію.

Терези

Тим представникам знака, які хочуть заробляти більше, потрібно почати робити те, чого вони раніше ніколи не робили: схоже, в минулій діяльності вони повністю себе вичерпали.

Скорпіон

Отримавши пропозицію змінити місце роботи, або й більше – рід діяльності, необхідно добре подумати: чи вистачить представникам знака сил і бажання на те, щоб "тягнути" посилене навантаження.

Стрілець

Зірки підтримують розумну економію, яку мають виявити представники знака: необхідно накопичити кошти на "подушку безпеки", яка дасть впевненість у завтрашньому дні.

Козоріг

Час сприятливий для занять благодійністю: зробивши сьогодні добро комусь зі свого оточення, можна буде розраховувати на подяку у відповідь, що для представників знака дуже важливо.

Водолій

Вибір між фінансовою стабільністю та новою й захопливою роботою необхідно зробити на користь останньої, оскільки з фінансового боку вона виявиться ще успішнішою, ніж колишня.

Риби

Нинішній тиждень створить сприятливі умови для кардинальних змін в оселі: можна розпочинати ремонт – як ґрунтовний, так і косметичний – результат потішить представників знака.

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