Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 18-24 березня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 18 до 24 березня?

Овен

До великих грошових надходжень, які цілком ймовірні в цей час, необхідно поставитися з максимальною відповідальністю: важливо пам'ятати, що витратити можна все, але згодом можна пошкодувати.

Телець

Досягти успіху у професійному – а, отже, і фінансовому – плані зможуть лише ті представники знака, які не відчувають невпевненості у своїх силах – інакше не варто дивуватися невдачам.

Близнята

Не варто довіряти малознайомим людям, які запевнятимуть, що великі гроші можна заробити, практично нічого для цього не роблячи, – з великою ймовірністю вони виявляться шахраями.

Рак

До людей, які звертатимуться за допомогою, необхідно поставитися з обережністю: спочатку треба навести довідки про те, чи справді вони її потребують, і тільки потім її надавати.

Лев

Час сприятливий для презентації своїх проєктів на публіці, до того ж неважливо, для кого вона буде проводитися – для великої зали чи невеликої кількості колег: фінансові перспективи очевидні.

Діва

Тиждень сприятливий для розмов із керівництвом щодо підвищення заробітної плати: головне в такій бесіді – не тиснути, воно й так готове виконати всі прохання, з якими до нього звернуться.

Терези

Допомагаючи іншим – зокрема і матеріально – не варто забувати про себе: наприклад, необхідно згадати, коли востаннє представники знака дозволяли собі приємні закупи, та терміново виправити становище.

Скорпіон

Можна – і потрібно – як купувати, так і продавати рухоме та нерухоме майно: цими днями вдасться як отримати найвигіднішу ціну, так і знайти ідеальний варіант – уособлення власної мрії.

Стрілець

Фінансовий успіх чекає як на нові професійні проєкти, так і на старі, відкладені в довгу скриньку, справи – загалом, зірки дають представникам знака карт-бланш – будь-які їхні дії виявляться прибутковими.

Козоріг

Добре заробити зможуть тільки ті представники знака, хто не відмикуватиме від своїх робочих обов'язків, а викладеться на повну – у такому разі винагорода перевершить навіть найсміливіші очікування.

Водолій

Представники знака зможуть розраховувати на спонсорську допомогу, необхідну для реалізації важливого професійного проєкту: можна подавати відповідні заявки – відповідь буде позитивною.

Риби

Можна – і навіть треба займатися благодійністю: надавши допомогу дитячому будинку або притулку для тварин, представники знака не лише зроблять добру справу, а й отримають фінансовий бумеранг.

Читайте також: