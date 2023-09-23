Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 25 вересня – 1 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 25 вересня до 1 жовтня?

Овен

Хороший результат чекає на дрібні фінансові операції: дрібні угоди – наприклад, такі, як оплата комунальних рахунків, минуть успішно, а ось важливіші справи краще перенести на наступний тиждень.

Телець

Не варто ухвалювати важливих рішень щодо фінансових питань: велика ймовірність серйозної помилки, яка, своєю чергою, призведе не до прибутку, як розраховують представників знака, а до збитків.

Близнята

Від великих закупів, навіть якщо представники знака давно планували таке придбання, цього тижня краще відмовитися – речі виявляться бракованими і, на жаль, дуже швидко вийдуть з ладу.

Рак

Робити закупи представникам знака потрібно тільки в тому разі, якщо вони призначені не для самих себе, а для близьких людей – друзів чи родичів, у будь-якому іншому разі вони виявляться невдалими.

Лев

Зірки радять представникам знака провести моніторинг своєї професійної діяльності: велика ймовірність того, що їм вдасться знайти невикористані резерви ідей, які дозволять добре заробити.

Діва

Не варто брати гроші в борг: кошти, що дозволяють його повернути, знайдуться практично одразу ж, але представники знака вважатимуть їх своїми, тому розлучаться з ними насилу.

Терези

Будь-яка допомога нужденним, надана цими днями, буде сприятлива не тільки для них, але й для самих представників знака – вона дуже швидко повернеться як матеріальний бумеранг.

Скорпіон

Тиждень сприятливий для того, щоб переглянути своє ставлення до фінансів: трохи розумної економії представникам знака не завадять – вони зможуть навести лад у фінансових справах та оптимізувати витрати.

Стрілець

Довгоочікувані виплати — старі борги або протерміновані гонорари — дозволять почуватися впевненими в матеріальному сенсі і дадуть можливість заплатити за рахунками, що «зависли».

Козоріг

Незважаючи на те, що представники знака не дуже шанують творчість, саме вона – як основний вид професійної діяльності, так і хобі – цього тижня дозволить добре заробити.

Водолій

Новий проєкт не дасть можливості просунутися кар'єрними сходами, та й із заробітками не допоможе, тому бажано зосередитися на доведенні до ладу колишніх справ – за них точно добре заплатять.

Риби

Не можна розповідати про свої професійні плани оточенню – особливо колегам: інакше вони можуть перехопити важливе замовлення, призначене представникам знака, а заразом і плату за нього.

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