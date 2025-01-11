Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13-19 січня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 13 до 19 січня.

Овен

Вирішення серйозних фінансових питань, наперед намічене на ці дні, потрібно перенести на інший час: замість очікуваного прибутку вони можуть завдати збитків, що буде несподівано, а тому особливо прикро.

Телець

Від ризику у професійних та фінансових питаннях цими днями необхідно утриматися – благородною справою, як її прийнято називати, він точно не стане, а от до матеріальних втрат точно може призвести.

Близнята

Складаються сприятливі умови для будь-яких фінансових операцій: можна підписувати серйозні договори й укладати важливі угоди – вони досить швидко принесуть солідні дивіденди.

Рак

Фінансовий добробут безпосередньо залежатиме від прихильності безпосереднього керівництва, тому необхідно зробити все можливе для того, щоб презентувати йому себе з найкращого боку.

Лев

Не варто ухвалювати важливих рішень: у разі помилки, ймовірність якої, на жаль, ніяк не можна виключати, можна буде втратити серйозні професійні позиції, грошові виплати, а з ними й гроші.

Діва

Матеріальне становище, що похитнулося, вдасться поправити, давши згоду зайнятися діяльністю, яка стане для представників знака новою, але досить перспективною – не варто боятися сміливого кроку, він себе виправдає.

Терези

Зірки не рекомендують довіряти стороннім людям, навіть якщо вони проситимуть про допомогу: найімовірніше, вони виявляться лише шахраями, які грають на жалощах шляхетних представників знака.

Скорпіон

Час підходить для роботи над проєктами, які через особливу складність довгий час перебувають у режимі очікування: саме час їх звідти витягти і взяти в роботу – результат перевершить усі очікування.

Стрілець

Час ідеально підходить для благодійності, яка стане не лише богопотрібною, а й дуже вигідною справою: запущений представниками знаку бумеранг добра, дуже швидко повернеться назад.

Козоріг

Час сприятливий для рішучих дій у фінансовій сфері: тим, хто давно думав про те, щоб перейти на більш високооплачувану роботу або розпочати реалізацію важливого проєкту, варто поквапитися.

Водолій

Підписуючи важливий договір, необхідно уважно вивчити текст документа, особливо те, що надруковано дрібним шрифтом: саме там криються «сюрпризи», які можуть докорінно змінити зміст угоди.

Риби

У важливі фінансові документи може вкрастися невелика, але прикра помилка, тому краще перенести підписання договорів та оформлення угод на інший, сприятливіший у цьому сенсі час.

Читайте також: