Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 14-20 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 14 до 20 жовтня.

Овен

У разі фінансових труднощів варто звернутися за допомогою до близьких людей – рідних чи друзів, а ось брати кредит у банку небажано: з його поверненням можуть виникнути проблеми.

Телець

Значне посилення розумових та інтелектуальних здібностей дасть можливість взятися за новий – серйозний та потенційно вигідний – проєкт, який дозволить досягти успіху в кар'єрі та добре заробити.

Близнята

Необхідно ретельно аналізувати інформацію, яка надходитиме з найнесподіваніших сторін: взяті факти виявляться важливими та корисними в роботі, що, своєю чергою, позначиться на заробітній платі.

Рак

Час сприятливий для отримання нових знань, які найближчим часом знадобляться представникам знака в роботі: вони допоможуть обійти конкурентів, які, як відомо, не сплять.

Лев

Велика ймовірність, що хтось із оточення звернеться по матеріальну допомогу: якщо буде можливість її надати, не варто відмовляти – зроблене іншій людині добро обов'язково повернеться бумерангом.

Діва

Час не підходить для розв'язання важливих професійних завдань – це виявиться марною тратою часу та сил, а невдача – з великою ймовірністю – призведе до зниження зарплати.

Терези

Професійний і фінансовий успіх у цими днями чекає на тих, хто заздалегідь складе докладний «виробничий» план і дотримуватиметься його: інакше важливі проєкти залишаться нереалізованими.

Скорпіон

До важливої професійної – та фінансової – мети залишилося буквально кілька кроків, але не варто поспішати: треба пройти цей відрізок шляху з особливою обережністю, щоб не зіпсувати результати тривалої роботи.

Стрілець

Стаючи до втілення в життя сміливих ідей, необхідно продумати всі можливі дії, щоб подальша робота виявилася максимально дієвою та ефективною – зокрема у фінансовому сенсі.

Козоріг

У роботі над новими – перспективними з фінансової точки зору – проєктами дуже важливою є інформація, яку в цей час зірки надсилатимуть у достатній кількості: необхідно накопичувати її.

Водолій

Легко стати жертвою шахрая, повіривши на слово людині, яка обіцятиме золоті гори за незначні дії: про свою легковажність через деякий час доведеться пошкодувати.

Риби

Отримавши гарні гроші за роботу, непогано подумати про те, щоб зробити невеликі накопичення — цілком можливо, що найближчим часом вони знадобляться для того, щоб гідно відсвяткувати радісну подію.

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