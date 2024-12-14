Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток від 16 до 22 грудня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 16 до 22 грудня?

Овен

Несподіваний прибуток важливо витратити з розумом: наприклад, купити речі, про які представники знака давно мріяли, але не могли собі їх дозволити – перед святами можна витратити трохи більше.

Телець

Справи, за які доведеться взятися в цей час, мають бути воістину грандіозними – тільки так на них вдасться добре заробити, що напередодні зимових канікул зайвим ніяк не буде.

Близнята

Досягти успіху в професії – як у кар'єрному, так і у фінансовому сенсі – зможуть лише ті, хто ретельно готуватиметься до роботи над кожним проєктом – імпровізація через великий ризик помилок не пройде.

Рак

Час, коли можна дозволити собі частку ризику у вирішенні фінансових питань, але – до певної межі: головне – вчасно зупинитися, інакше замість прибутку можна отримати збиток.

Лев

Небажано брати участь у сумнівних фінансових заходах, навіть якщо вони здаватимуться привабливими: ризик, із яким вони пов'язані, виявиться невиправданим.

Діва

Вільний від основної роботи час зірки наполегливо радять присвятити своєму хобі: воно може стати бюджетотворчим заняттям, відсунувши убік головний вид діяльності.

Терези

Вирішення серйозних фінансових питань, навіть якщо воно було намічене заздалегідь, краще перенести на інший час – наприклад, на січень, коли всі свята – і пов'язана з ними легковажність – залишаться позаду.

Скорпіон

Тиждень, незважаючи на фінал року, може стати стартовим майданчиком для вдалого старту нової справи чи бізнесу: починання цього часу за будь-яких умов приречені на успіх, зокрема й фінансовий.

Стрілець

Великі грошові виплати, які цілком ймовірні цього тижня, бажано витратити на подарунки до свят – зірки радять вам придбати їх заздалегідь, не відкладаючи на останні дні.

Козоріг

Гроші, які накопичили представники знака до фіналу року, зірки радять витратити на важливе придбання, яке вкрай необхідне їм для роботи – наприклад, новий потужний комп'ютер.

Водолій

Може випасти вдалий шанс втілити в життя серйозний професійний проєкт, який вже в новому році принесе більш ніж солідні дивіденди – не варто його упускати.

Риби

Небажано оперувати великими грошовими сумами – великий ризик серйозних втрат, про які доведеться довго шкодувати, зате дрібні закупи – наприклад, сувеніри «під ялинку» обіцяють бути вдалими.

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