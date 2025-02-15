Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17-23 лютого

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 17 до 23 лютого?

Овен

Небажано ділитися своїми професійними планами навіть з тими колегами, які здаються гідними довіри: велика ймовірність того, що вони привласнять чужу ідею, втілять її в життя

Телець

Час сприятливий для ділових переговорів – досягнуті в результаті домовленості дозволять організувати успішний спільний бізнес та заробити цілком пристойні гроші.

Близнята

Представникам знака необхідно ділитися з людьми, які потребують допомоги, тим, що мають самі: як відомо, рука, яка дає, не збідніє, от і зараз все, що вони віддадуть іншим, дуже швидко повернеться до них.

Рак

Протягом тижня можна час від часу влаштовувати собі невеликі, але приємні свята, що стане чудовою інвестицією у добрий настрій, а це в наш час вже важливо.

Лев

Вдалими виявляться фінансові операції, в яких необхідно буде звести дебет із кредитом: представникам знака легко вдасться дотриматися балансу, заплатити за всіма рахунками, що «зависли», і дати зовнішній блиск у документах.

Діва

Від пропозиції легкої та непильної роботи, з якою може звернутися малознайома людина, краще відмовитися, яку б привабливу зарплату за неї не обіцяли – найімовірніше, вона виявиться аферою.

Терези

Час, коли можливі несподівані – а тому особливо приємні – грошові виплати, серед яких виявляться забуті гонорари, на які представники знака давно махнули рукою.

Скорпіон

Професійні плани з серйозними фінансовими перспективами зможуть здійснити лише ті, хто діятиме не навмання, а за заздалегідь складеним та ретельно продуманим планом.

Стрілець

Можна підписувати важливі договори і здійснювати серйозні угоди – фінансові операції будь-якого роду в цей час виявляться надзвичайно успішними, головне, поспішити, не прогаяти важливий шанс.

Козоріг

Час сприятливий для втілення в життя нового проєкту – він буде буквально приречений на фінансовий успіх: насамперед зазначене вище торкнеться представників творчих професій.

Водолій

Зірки не рекомендують відволікатися від професійної діяльності для того, щоб перепочити: у цей час необхідно працювати за двох, тоді й зарплату можна буде отримати за трьох.

Риби

Час не підходить для фінансових операцій будь-якого масштабу: занадто великий ризик зіткнутися з шахраями, після чого банківський рахунок може обнулитися, а гаманець спустошитися.

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