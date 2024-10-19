Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток від 21 до 27 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут щодня не припадає.

Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 21 до 27 жовтня?

Овен

Велика можливість стати жертвою фінансових шахраїв — убезпечити себе від них можна проявивши дисциплінованість і зібраність: необхідно максимально уважно поставитися до своїх витрат.

Телець

Не варто спокушатися пропозиціями отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: як відомо, безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці, в яку шахраї часто заманюють довірливих людей.

Близнята

До великих грошових надходжень, які можливі в цей час, необхідно ставитися дбайливо: можна розтринькати гроші, які вже завтра знадобляться для важливого закупу.

Рак

Цього тижня може випасти рідкісний і шанс втілити в життя серйозний професійний проєкт, який вже у недалекому майбутньому принесе більш ніж солідні дивіденди.

Лев

Тиждень, коли небажано оперувати великими грошовими сумами, – дуже великий ризик серйозних втрат, про які доведеться довгий час шкодувати, а ось дрібні угоди виявляться успішними.

Діва

Час, коли не можна ледарювати і ухилятися від своїх професійних обов'язків, це може призвести до того, що моторніші колеги обійдуть на повороті – бажано прискоритися у своїх діях.

Терези

На роботі головне — не відволікатися від основного заняття, переключаючись на другорядні, ті, кому вдасться впоратися з цим завданням, зможуть розраховувати на солідну фінансову винагороду.

Скорпіон

Не варто нікому відмовляти у допомозі – зокрема й фінансовій – важливо згадати про те, що не «збідніє рука того, хто дає»: гроші, віддані тим, хто їх потребує, дуже швидко повернуться в багаторазово збільшеному обсязі.

Стрілець

Тим, хто давно подумує про те, щоб змінити рід діяльності взагалі або місце роботи зокрема, бажано – як альтернативу – розглянути своє хобі як бюджетотворче заняття.

Козоріг

Пропозиція попрацювати над серйозним проєктом спочатку може налякати великим обсягом робіт, але, незважаючи на це, на неї необхідно відповісти згодою – вона виявиться вигідною у фінансовому плані.

Водолій

Час сприятливий для фінансового ризику, але тільки в тому разі, якщо його наслідки будуть ретельно прораховані, а інакше краще залишитися без прибутку, ніж згодом підраховувати прикрі збитки.

Риби

Виплачену в цей час велику суму грошей бажано витратити на великий та важливий закуп – наприклад, побутову техніку або ґаджет – смартфон чи комп'ютер – замість морально застарілих.

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