Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток від 21 до 27 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут щодня не припадає.
Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 21 до 27 жовтня?
Овен
Велика можливість стати жертвою фінансових шахраїв — убезпечити себе від них можна проявивши дисциплінованість і зібраність: необхідно максимально уважно поставитися до своїх витрат.
Телець
Не варто спокушатися пропозиціями отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: як відомо, безкоштовний сир лежить тільки в мишоловці, в яку шахраї часто заманюють довірливих людей.
Близнята
До великих грошових надходжень, які можливі в цей час, необхідно ставитися дбайливо: можна розтринькати гроші, які вже завтра знадобляться для важливого закупу.
Рак
Цього тижня може випасти рідкісний і шанс втілити в життя серйозний професійний проєкт, який вже у недалекому майбутньому принесе більш ніж солідні дивіденди.
Лев
Тиждень, коли небажано оперувати великими грошовими сумами, – дуже великий ризик серйозних втрат, про які доведеться довгий час шкодувати, а ось дрібні угоди виявляться успішними.
Діва
Час, коли не можна ледарювати і ухилятися від своїх професійних обов'язків, це може призвести до того, що моторніші колеги обійдуть на повороті – бажано прискоритися у своїх діях.
Терези
На роботі головне — не відволікатися від основного заняття, переключаючись на другорядні, ті, кому вдасться впоратися з цим завданням, зможуть розраховувати на солідну фінансову винагороду.
Скорпіон
Не варто нікому відмовляти у допомозі – зокрема й фінансовій – важливо згадати про те, що не «збідніє рука того, хто дає»: гроші, віддані тим, хто їх потребує, дуже швидко повернуться в багаторазово збільшеному обсязі.
Стрілець
Тим, хто давно подумує про те, щоб змінити рід діяльності взагалі або місце роботи зокрема, бажано – як альтернативу – розглянути своє хобі як бюджетотворче заняття.
Козоріг
Пропозиція попрацювати над серйозним проєктом спочатку може налякати великим обсягом робіт, але, незважаючи на це, на неї необхідно відповісти згодою – вона виявиться вигідною у фінансовому плані.
Водолій
Час сприятливий для фінансового ризику, але тільки в тому разі, якщо його наслідки будуть ретельно прораховані, а інакше краще залишитися без прибутку, ніж згодом підраховувати прикрі збитки.
Риби
Виплачену в цей час велику суму грошей бажано витратити на великий та важливий закуп – наприклад, побутову техніку або ґаджет – смартфон чи комп'ютер – замість морально застарілих.
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