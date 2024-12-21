Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 23-29 грудня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – 23-29 грудня.

Овен

Час несприятливий для будь-яких активних фінансових дій: небажано розпочинати новий бізнес і ставати до реалізації проєктів – нічого путнього з них не вийде – швидше навпаки.

Телець

У цей час представникам знака можна брати кредити: що б вони не вирішили придбати — нову квартиру або заміський будинок, закуп виявиться напрочуд вдалим, так що не варто упускати свій шанс.

Близнята

Час сприятливий для вирішення будь-яких фінансових питань: можна – і потрібно – відкривати банківські рахунки та депозити, підписувати серйозні контракти та укладати важливі угоди: всі вони принесуть прибуток.

Рак

Незважаючи на початок святкових канікул, можна розпочинати реалізацію серйозних проєктів, які розраховані на тривалу перспективу та солідний дохід: головне, ретельно до них підготуватися.

Лев

Можна здійснювати будь-які – навіть найсміливіші – фінансові операції. Як відомо, фортуна любить тих, хто не боїться ризикувати, тому в цей час вона вітатиме сміливі дії.

Діва

Успіх – зокрема й фінансовий – обіцяють ті проєкти, які пов'язані з творчістю, навіть якщо вони не мають стосунок до професії представників знака – креативний підхід буде корисним у будь-якій роботі.

Терези

Не найвдаліший час для бізнесу і, відповідно, отримання прибутку, навіть якщо йдеться лише про зарплату – можливі різного роду зволікання, тож варто подумати про «подушку» безпеки.

Скорпіон

Час сприятливий для переговорів із керівництвом – особливо якщо їхньою метою є підвищення заробітної плати: напередодні свят воно буде особливо доброзичливим і щедрим не лише на обіцянки.

Стрілець

Небажано витрачати наявні кошти на речі, у придбанні яких немає невідкладної необхідності. Ні, про тотальну економію, на щастя, не йдеться, але частка розумної стриманості точно не завадить.

Козоріг

Не варто погоджуватися на виконання нескладної роботи, за яку водночас обіцяють дуже добре заплатити: найімовірніше, у «вигідній» пропозиції є каверза, яка непомітна на перший погляд.

Водолій

Можна – і треба – продовжувати роботу над втіленням у життя своєї мрії, яка довгий час видавалася недосяжною метою, зараз обставини для такої роботи складуться найсприятливішим чином.

Риби

До поставленої мети необхідно йти впевнено і наполегливо, не звертаючи уваги на перешкоди, інакше, успіх – зокрема й фінансовий, – спливе до тих, хто не сумнівається у своїх силах.

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