Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 24 лютого – 2 березня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день неприпадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 24 лютого до 2 березня.

Овен

Від пропозиції легкої та нескладної роботи, з якою може звернутись малознайома людина, краще відмовитися: які б приємні виплати за неї не обіцяли, вони – з великою ймовірністю – виявляться аферою.

Телець

Не варто ухвалювати важливих професійних рішень: у разі помилки, ймовірно, можна буде втратити як серйозні професійні позиції, так і великі грошові заощадження, а це особливо прикро.

Близнята

Час сприятливий для купівлі або продажу нерухомості: у першому разі вдасться підібрати ідеальний варіант, у другому — знайти покупця, який дасть за об'єкт, що продається, ціну, що перевищує початкову.

Рак

Стаючи до реалізації нового фінансового проєкту, потрібно зважити свої сили: їх має вистачити на тривалу дистанцію, інакше велика ймовірність залишитись і без роботи, і без грошей.

Лев

Незважаючи на стабільність матеріального становища, частка розумної економії не завадить – вона дасть змогу зібрати суму грошей, необхідну для важливого – та дорогого – закупу.

Діва

Нові ідеї, які з'являться у представників знака, необхідно розглядати та продумувати план їхнього здійснення: згодом вони принесуть серйозні професійні та фінансові результати.

Терези

Необхідно звернути увагу на кар'єрні та фінансові можливості, які відкриються в цей час: спочатку вони можуть здатися несерйозними, тому їх легко не помітити та упустити.

Скорпіон

Будь-які фінансові угоди цього часу буквально приречені на успіх, але особливо вдалими будуть підписані цього тижня контракти: найближчим часом вони принесуть солідні дивіденди.

Стрілець

Необхідно остерігатися шахраїв: обдурити представників знака спробують як зовсім незнайомі, так і, що особливо прикро, – близькі та рідні люди, які потрапили в складну фінансову ситуацію.

Козоріг

Не варто проєктувати старий негативний досвід на нові обставини матеріальної властивості: якщо колись роботодавець не заплатив представникам знака, це не означає, що ситуація повториться.

Водолій

Не варто довіряти стороннім людям, які проситимуть про допомогу: найімовірніше, вони виявляться шахраями, які грають на жалощах тих, хто – як представники цього знака – співчуває чужому лиху.

Риби

Час, коли можливі несподівані, тому особливо приємні, грошові виплати, можна – і потрібно – витратити їх із задоволенням на те, що давно є мрією, яка досі була недосяжною.

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