Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток з 18-24 грудня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 18 до 24 грудня?

Овен

Ділові переговори, навіть якщо партнери займуть непримиренну позицію, потрібно проводити у спокійному режимі, без категоричних висловлювань, тоді вдасться досягти домовленості – зокрема й фінансової.

Телець

Чим активніше – і продуктивніше – представники знака працюватимуть, тим більше їм вдасться заробити, тому потрібно впоратися з природними лінощами та ударно попрацювати – до свята гроші зайвими не стануть.

Близнята

Вирішуючи фінансові питання, необхідно керуватися не розрахунком і міркуванням розуму, а підказками внутрішнього голосу – саме він дозволить вибрати єдиний вірний спосіб добре заробити.

Рак

Фінансове становище буде на диво стабільним, тому у свята можна ні в чому не відмовляти ні собі, ні близьким – до речі, тим, хто ще не запасся подарунками, треба поквапитися.

Лев

Успішними стануть дрібні фінансові угоди та договори, до того ж чим незначнішим виявиться їхній масштаб, тим більше в результаті вдасться заробити – вони будуть вигіднішими, ніж великі проєкти.

Діва

Не можна нічого позичати – до того ж, це стосується не тільки грошей, а й особистих речей: цього тижня це може призвести до неприємних наслідків – наприклад, перекрити грошовий потік, що йде згори.

Терези

У будь-яких діях фінансового характеру представникам знака необхідно виявити впевненість – якщо вони за звичкою коливатимуться з боку на бік, їхній дохід залишить бажати кращого.

Скорпіон

Успіх супроводжуватиме представників знака у вирішенні всіх фінансових питань, тому не тільки можна, а й потрібно ставати до реалізації максимально перспективних у грошовому сенсі проєктів.

Стрілець

Стрільці можуть розраховувати на успіх у будь-яких питаннях, що стосуються нерухомості: їм вдасться максимально вигідно здати або продати старе або, навпаки, зняти або придбати нове житло.

Козоріг

Час сприятливий для підписання договорів, розрахованих на тривалу перспективу: на миттєву вигоду від них розраховувати не доводиться, але згодом вони принесуть солідний прибуток

Водолій

Ухвалюючи рішення щодо фінансової ситуації, що склалася, необхідно звертати увагу на знаки, які у великій кількості надсилатиме Всесвіт – це допоможе зробити правильний крок.

Риби

Досягти успіху у професійному – і фінансовому – сенсі допоможуть старі зв'язки: зіткнувшись із труднощами на цьому шляху, має сенс звернутися за допомогою до тих своїх знайомих, яким до снаги її надати.

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