Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток від 3 до 9 березня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.
На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 3 до 9 березня?
Овен
Можна – і потрібно – проводити ділові переговори, які мають на меті не лише досягнення домовленостей з важливих професійних питань, а й отримання пристойного фінансового прибутку.
Телець
Вирішуючи важливі фінансові питання, не варто поспішати: поспіх – взагалі поганий союзник, а вже в таких випадках – особливо, тому бажано все добре прорахувати та обміркувати.
Близнята
Через великий ризик стати жертвою шахраїв від будь-яких фінансових операцій краще відмовитися: якою б не була сума вимушеної втрати, вона – у будь-якому разі – виявиться прикрою, тож варто остерігатися.
Рак
Час сприятливий для рішучих дій у професійній сфері: тим, хто давно збирався перейти на нову роботу зі значно серйознішою зарплатою, можна писати заяву про звільнення зі старої.
Лев
Від ризику у фінансових питаннях, до яких відчують непереборний потяг представники знака, у цей час краще відмовитися: він навряд чи виправдає себе, тож згодом як би про нього не пошкодувати.
Діва
Можна ставати до роботи над проєктами, які – через свою складність чи трудомісткість – були відкладені на деякий час: тепер сприятливий період для них настав.
Терези
Вибираючи професійні завдання для реалізації, представникам знака важливо бачити перспективу своєї роботи – тоді вона ладнатиметься, а результат – зокрема й фінансовий – перевершить усі очікування.
Скорпіон
Зірки наполегливо радять представникам знака зайнятися благодійністю: зрозуміло, це необхідно робити завжди, але цього тижня паростки доброти впадуть на особливо плідний ґрунт.
Стрілець
Фінансовий успіх принесуть лише ті проєкти, які виявляться пов'язаними з матеріальним добробутом самих представників знака та їхніх родин – наприклад, ремонтом або заняттями дитини у спортивній секції.
Козоріг
Займаючись роботою, не можна відволікатися на супутні, але марні заняття у вигляді перекурів чи розмов з колегами, інакше професійного – та фінансового успіху – на жаль, не бачити.
Водолій
Від будь-яких фінансових операцій цього тижня слід відмовитися – успіхом вони навряд чи увінчаються, тому не варто ризикувати своїми матеріальними ресурсами без потреби.
Риби
У фінансах наступного тижня недоліку не передбачається, головне – розпорядитися грошовими виплатами, що надходять, з розумом, витративши їх на дійсно важливі і потрібні для представників знака речі.
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