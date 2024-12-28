Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 30 грудня – 5 січня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 30 грудня до 5 січня?

Овен

Розпочаті у цей час проєкти навряд чи принесуть професійний та фінансовий успіх, тому бажано присвятити тиждень підбиттю підсумків та складанню перспективних планів на майбутнє.

Телець

Важливо пам'ятати старе правило, за яким гроші люблять рахунок: плануючи святкові витрати, все ж таки не варто виходити за рамки свого бюджету, згодом доведеться довго його відновлювати.

Близнята

Час сприятливий для вирішення різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом принесуть солідні фінансові надходження.

Рак

Перш ніж щось купити, необхідно добре подумати, чи є в ньому необхідність, інакше будь-яке — навіть незначне — придбання виявиться невиправданим і прикрим витрачанням грошей.

Лев

Нові ідеї, які цими днями спадуть вам на думку, вимагатимуть до себе пильної уваги: за всієї фантастичності вони виявляться не тільки перспективними, а й фінансово вигідними

Діва

Перш ніж відповісти на серйозну професійну пропозицію, яка обіцяє кар'єру та фінансову вигоду, необхідно добре подумати, давати згоду чи ні – можливо, краще все залишити як є.

Терези

До фінансових операцій, можливих цього тижня, необхідно ставитися з максимальною обережністю – надто велика ймовірність стати жертвою аферистів чи шахраїв, а це призведе до втрати коштів.

Скорпіон

Час, коли зірки не тільки не відмовляють від розумного ризику, а й рекомендують його – головне, щоб він був виправданим, інакше замість придбання можна отримати збиток.

Стрілець

Представникам знака рекомендується задуматися про творчість як про другу – а, можливо, і першу – професію, яка приноситиме набагато солідніший дохід, ніж їхнє нинішнє заняття.

Козоріг

Стаючи до реалізації нового фінансового проєкту, представникам знака необхідно ретельно зважити свої сили: головний критерій – їх має вистачити на тривалу – стаєрську – дистанцію.

Водолій

Головною умовою успішної роботи – і, як наслідок, підвищеної зарплати – стане вміння зосередитись на одній, найголовнішій, меті та працювати лише на її досягнення, не відволікаючись на сторонні заняття.

Риби

На манну небесну у фінансовому сенсі – як, втім, і в будь-якому іншому – у цей час розраховувати не доводиться, тому, щоб отримати бажаний результат, доведеться добре попрацювати.

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