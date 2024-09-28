Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток від 30 вересня до 6 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 30 вересня до 6 жовтня.

Овен

Будь-які фінансові угоди цього тижня виявляться успішними, тому не варто витрачати час задарма – необхідно діяти: підписувати договори, укладати угоди, робити великі покупки.

Телець

Вирішуючи серйозні питання матеріального характеру, можна звертатися за порадою до рідних, особливо тих, хто старший за віком: їхній багатий життєвий досвід дозволить навіть збитки перетворити на доходи.

Близнята

Не варто братися за вирішення важливих фінансових питань, якщо немає стовідсоткової впевненості в тому, що вони складуться вдало – від ризику буде мало користі, тому вдаватися до нього не варто.

Рак

Від серйозних покупок – навіть якщо вони були заплановані заздалегідь – цього тижня краще відмовитись: велика ймовірність вибрати не найвдаліший варіант, який, до того ж, може виявитися бракованим.

Лев

Час сприятливий для складання фінансових та бізнес-планів на майбутнє – вони, у разі виконання, виявляться вдалими, а ось для їх втілення в життя цей тиждень не призначено.

Діва

Час для втілення в життя ідей, які обіцяють серйозний матеріальний прибуток, ще не настав, а ось підготуватися до них потрібно вже зараз, головне – передбачити усі можливі наслідки.

Терези

Небажано розпочинати спільний бізнес із неприємною представникам знака людиною – справи однаково не підуть на лад, а отже, замість прибутку доведеться задовольнятися збитками, що навряд чи когось порадує.

Скорпіон

До пропозиції заробити потрібно поставитися з максимальною увагою – вона справді може принести хороший дохід, ось тільки вкладати в новий проєкт гроші не варто – великий ризик їх втратити.

Стрілець

Із задоволенням будь-якого прохання про допомогу поспішати не слід – спочатку потрібно переконатися в тому, що людина, яка з ним звернулася, дійсно потребує сприяння.

Козоріг

Не варто ухвалювати важливі рішення, які мають безпосередній стосунок до фінансів, під впливом емоцій: вони затьмарять не тільки розум, а й інтуїцію, тому виявляться хибними та приведуть.

Водолій

Протягом тижня важливо працювати, не говорячи про свої плани – зі словами піде необхідна для роботи енергія, а це одразу ж позначиться на зарплаті – неважко зрозуміти, що вона дуже швидко зменшиться.

Риби

Перш ніж здійснювати будь-які фінансові операції, необхідно ретельно прорахувати всі можливі наслідки, і тільки зробивши висновок про безпеку угоди, можна ставити під ними візу.

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