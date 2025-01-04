Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого із знаків Зодіаку чекає прибуток з 6-12 січня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут щодня не доводиться.

Кого чекає фінансовий успіх цього тижня – з 6 до 12 січня.

Овен

Тим, хто давно замислюється над втіленням у життя амбітного та перспективного – у фінансовому відношенні – плану, можна зайняти низький старт: цього тижня для цього складуться сприятливі умови.

Телець

Важливо побачити різницю між перспективними та неперспективними професійними проектами, інакше доведеться витратити час на те, що не принесе ані задоволення, ані слави, ані грошей.

Близнюки

Фінансовий успіх принесуть лише ті проекти, які так чи інакше пов'язані з благополуччям сім'ї: так, якщо кошти потрібні для таких цілей, вони обов'язково прийдуть – причому з найнесподіваніших джерел.

Рак

За найменшої можливості необхідно відставити убік усі справи – як професійної, так і побутової якості – користі, у тому числі й фінансової від них точно не буде, так що краще взяти тайм-аут та відпочити.

Лев

Домогтися професійного – а отже, і фінансового – успіху зможуть лише ті, кому в цей час вдасться зосередитись на безпосередній роботі: не відволікаючись на другорядні заняття.

Діва

Тиждень не годиться для пасивного проведення часу: незважаючи на післясвяткову розслабленість, потрібно мобілізувати свої сили і направити їх на виконання важливого професійного завдання.

Терези

Найбільшу продуктивність праці потрібно розвинути у першій половині тижня — саме на цей час необхідно запланувати всі найважливіші справи, за які вдасться отримати солідну винагороду.

Скорпіон

Приймаючись за новий – перспективний та добре оплачуваний – проект, головне – зважити свої сили та подолати можливі сумніви щодо правильності дій – тільки так вдасться і пристойно на ньому заробити.

Стрілець

Вибираючи серед кількох професійних проектів, необхідно зупинитися на тому, що здасться найперспективнішим у професійному та фінансовому плані – інтуїція не підведе.

Козеріг

У просуванні до серйозної професійної – і, відповідно, фінансової – мети на початку тижня можна зайти в глухий кут: у такій ситуації необхідно згадати, що вихід з нього знаходиться там же, де і вхід.

Водолій

Час сприятливий для угод з нерухомістю, незалежно від того, що стоїть на порядку денному — купівля або продаж: як в першому, так і в другому випадку вдасться знайти найкращий варіант.

Риби

Не варто приміряти старий – негативний – досвід на нові обставини матеріальної якості: якщо колись недобросовісний роботодавець не доплатив, це не означає, що й цього разу все буде негативно.

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