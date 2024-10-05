Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток від 7 до 13 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 7 до 13 жовтня.

Овен

Цього тижня представникам знака можна не лише ставати до реалізації нових проєктів, а й повертатися до тих, що були відкладені на якийсь час: фінансовий успіх чекає як на перші, так і на другі.

Телець

Перешкодити представникам знака досягти серйозних професійних – і, як наслідок, фінансових – успіхів завадять порожні розмови, які вони схильні вести – зірки рекомендують від них відмовитись.

Близнята

Авантюри, які мають на меті отримати солідну суму грошей, нічого водночас не роблячи, приречені на провал, тому потрібно займатися тим, що принесе нехай і менші, але стабільні кошти, а не ризикувати.

Рак

Варто з вдячністю прийняти подарунок, який представникам знака піднесе людина, що має до них ніжні почуття: то ще не все, що він дорогий, так ще й стане для них талісманом, що притягує гроші.

Лев

Незважаючи на широту натури представників знака, наступного тижня їм рекомендується обмежити витрати: закупи в більшості випадків поповнять запаси мотлоху, так що гроші краще поберегти.

Діва

Здійснюючи фінансові операції будь-якого ступеня складності, потрібно дослухатися не до розуму, який підштовхуватиме до ретельних розрахунків, а до внутрішнього голосу – йому треба просто повірити на слово.

Терези

Секрет професійного – та фінансового – успіху цього тижня полягає в організованості та дисциплінованості: склавши докладний план дій, не варто відступати від нього ні на крок.

Скорпіон

Не варто поспішати з втіленням у життя будь-яких фінансових угод, включаючи навіть найнезначніші: з великою ймовірністю дії можуть виявитися помилковими, а цього краще уникнути.

Стрілець

У складній матеріальній ситуації, можливій у цей час, не варто розраховувати тільки на себе – потрібно, не соромлячись, попросити допомоги у друзів та колег: вони охоче її нададуть.

Козоріг

Можна проводити будь-які ділові переговори, метою яких є фінансовий прибуток, – партнери охоче підуть назустріч і виконають будь-яке прохання, особливо якщо спілкування буде неформальним.

Водолій

Необхідно проаналізувати професійні здібності своїх підлеглих: можливо, хтось із них погано виконує свої обов'язки, а це негативно позначається на фінансовому становищі всього колективу.

Риби

Тиждень сприятливий для серйозних закупів — від великої побутової техніки до автомобіля і навіть нерухомості: будь-яке придбання виявиться вдалим і служитиме представникам знака довгі роки.

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