Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10-16 червня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 10 до 16 червня?

Овен

Не варто привертати увагу начальства в надії, що воно збільшить заробітну плату або запропонує нову посаду – найімовірніше, відбудеться з точністю до навпаки, так що не варто ризикувати.

Телець

Завзятість у досягненні професійних цілей очікуваного – зокрема й фінансового – результату не принесе, тож працювати бажано у полегшеному режимі, зберігаючи сили для наступного тижня.

Близнята

Не рекомендується братися одразу за кілька справ – успіхом така тактика, як відомо з класики, не увінчається, а ось проблеми – у вигляді розпочатих, але незакінчених проєктів – цілком може принести.

Рак

У фінансовому плані необхідно виявити максимальну обережність: витрачати гроші необхідно ощадливо, оскільки наступні фінансові надходження зірки обіцяють ще нескоро.

Лев

Небажано поспішати з ухваленням рішень, які так чи інакше стосуються фінансових потоків: припущена помилка може на деякий час зробити їх дрібнішими, а то й зовсім перекрити.

Діва

Економність, властива представникам знака, звичайно, річ хороша, але іноді її потрібно ігнорувати, особливо якщо йдеться про допомогу людям, які цього потребують – тут скупитися не варто.

Терези

Від оформлення фінансових документів – підписання важливих договорів та верифікації серйозних угод – у цей час краще відмовитися: замість прибутку вони можуть завдати збитків, причому серйозних.

Скорпіон

Не варто ділитися з колегами своїми професійними ідеями чи планами, інакше вони можуть видати їх за свої та непогано заробити там, де могли б це зробити представники знаку.

Стрілець

Щедрістю представників знака можуть скористатися нечесні люди, які, прикинувшись такими, що потребують, можуть спробувати обманом виманити у них гроші – не варто піддаватися на їхні хитрощі.

Козеріг

Віддані сьогодні гроші – особливо якщо йтиметься про благодійність – досить швидко повернуться, та ще й у подвоєному – а то й потрійному – розмірі, тож скупитися не варто.

Водолій

Час сприятливий для серйозних придбань: звичайно, від покупки нерухомості краще відмовитися, але велика побутова техніка виявиться вигідним вкладенням коштів.

Риби

Непогано було б подумати про інвестиції в те, що згодом зможе приносити гроші – наприклад, про купівлю квартири або хоча б місця для паркування біля будинку: і те, й інше легко здати в оренду.

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