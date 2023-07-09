Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10-16 липня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 10 до 16 липня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Не варто зважати на дзвінки з банків, оператори яких люб'язно пропонуватимуть вам відкрити депозит на вигідних умовах: цього тижня великі фінансові операції навряд чи будуть вдалими.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Навіть якщо вам дуже буде потрібен кредит, намагайтеся ні в кого не позичати гроші: по-перше, у вас можуть виникнути складнощі з їх поверненням, а по-друге, ви цілком можете впоратися з ситуацією самотужки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Перш ніж зайнятися своєю улюбленою справою – вирушити на шопінг, подумайте про те, чи зможете ви втриматися і не витратити всі свої кошти, бо інакше вам краще залишитися вдома.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Цього тижня вдалим виявиться лише вирішення дрібних фінансових питань – для укладання великих угод і підписання важливих контрактів час іще не настав, тож краще зачекати.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Не варто братися за підробіток, навіть якщо за нього обіцяють щедро заплатити: поєднувати його з основним видом діяльності виявиться справою складною, а отже, великий ризик не досягти успіху – і не заробити – ніде.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Влаштувавши прибирання в оселі, необхідно насамперед викинути на смітник речі, якими давно ніхто не користується: очистивши атмосферу помешкання від непотребу, представники знака покращать своє матеріальне становище.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Важливо звертати увагу на знаки, які цього тижня посилатиме Всесвіт: у них буде підказка щодо того, як покращити своє матеріальне становище – не варто нею нехтувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

До фінансових пропозицій, які обіцяють швидку вигоду, необхідно поставитися скептично: найімовірніше, вони виходитимуть від шахраїв, які хочуть скористатися результатами чужої праці.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

На пропозицію взяти на себе ще одну роботу – так би мовити, за сумісництвом – можна сміливо відповідати згодою: з її виконанням особливих складнощів не виникне, а зароблені гроші виявляться не зайвими.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Зустріч із людиною з минулого, яка останнім часом змогла досягти разючих професійних успіхів, допоможе представникам знака знайти нову – добре оплачувану – роботу.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Заробивши чималу суму, не варто одразу ж розкидатися грошима праворуч і ліворуч: треба дати їм відлежатися хоча б кілька днів, тоді стане зрозуміло, на яку серйозну справу їх треба витратити.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Зірки радять представникам знака включити режим розумної економії – в такому разі наступного тижня не доведеться заощаджувати практично на всьому.

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