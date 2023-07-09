Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10-16 липня

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 10 до 16 липня?
Овен (21.03 – 20.04)
Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень
Не варто зважати на дзвінки з банків, оператори яких люб'язно пропонуватимуть вам відкрити депозит на вигідних умовах: цього тижня великі фінансові операції навряд чи будуть вдалими.
Телець (21.04 – 21.05)
Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень
Навіть якщо вам дуже буде потрібен кредит, намагайтеся ні в кого не позичати гроші: по-перше, у вас можуть виникнути складнощі з їх поверненням, а по-друге, ви цілком можете впоратися з ситуацією самотужки.
Близнята (22.05 – 21.06)
Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень
Перш ніж зайнятися своєю улюбленою справою – вирушити на шопінг, подумайте про те, чи зможете ви втриматися і не витратити всі свої кошти, бо інакше вам краще залишитися вдома.
Рак (22.06 – 22.07)
Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень
Цього тижня вдалим виявиться лише вирішення дрібних фінансових питань – для укладання великих угод і підписання важливих контрактів час іще не настав, тож краще зачекати.
Лев (23.07 – 21.08)
Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень
Не варто братися за підробіток, навіть якщо за нього обіцяють щедро заплатити: поєднувати його з основним видом діяльності виявиться справою складною, а отже, великий ризик не досягти успіху – і не заробити – ніде.
Діва (22.08 – 23.09)
Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень
Влаштувавши прибирання в оселі, необхідно насамперед викинути на смітник речі, якими давно ніхто не користується: очистивши атмосферу помешкання від непотребу, представники знака покращать своє матеріальне становище.
Терези (24.09 – 23.10)
Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень
Важливо звертати увагу на знаки, які цього тижня посилатиме Всесвіт: у них буде підказка щодо того, як покращити своє матеріальне становище – не варто нею нехтувати.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень
До фінансових пропозицій, які обіцяють швидку вигоду, необхідно поставитися скептично: найімовірніше, вони виходитимуть від шахраїв, які хочуть скористатися результатами чужої праці.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень
На пропозицію взяти на себе ще одну роботу – так би мовити, за сумісництвом – можна сміливо відповідати згодою: з її виконанням особливих складнощів не виникне, а зароблені гроші виявляться не зайвими.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень
Зустріч із людиною з минулого, яка останнім часом змогла досягти разючих професійних успіхів, допоможе представникам знака знайти нову – добре оплачувану – роботу.
Водолій (21.01 – 18.02)
Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень
Заробивши чималу суму, не варто одразу ж розкидатися грошима праворуч і ліворуч: треба дати їм відлежатися хоча б кілька днів, тоді стане зрозуміло, на яку серйозну справу їх треба витратити.
Риби (19.02 – 20.03)
Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень
Зірки радять представникам знака включити режим розумної економії – в такому разі наступного тижня не доведеться заощаджувати практично на всьому.
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