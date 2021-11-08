Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 8-14 листопада

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 8 до 14 листопада?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

До можливої в цей час пропозиції добре заробити необхідно поставитися з обережністю, особливо якщо зусилля необхідно буде докласти мінімальні: піддавшись на вмовляння, легко втратити пильність і стати жертвою шахраїв, що навряд чи сподобається представникам такого запального знака.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Не варто ухвалювати важливі рішення, що мають безпосередній стосунок до фінансів, під впливом емоцій – як негативних, так і позитивних: вони затьмарять не тільки розум, а й інтуїцію, тому продиктовані нею дії в результаті виявляться помилковими і призведуть до серйозних і, на жаль, прикрих. збитків.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Гарний прибуток може принести розпочата в цей час кар'єра вчителя чи викладача: ділячись з іншими своїми знаннями, вміннями та навичками, вдасться заробити спочатку авторитет, а потім і завидну репутацію у професійних колах, що досить швидко позначиться на фінансовому стані.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

До великих грошових надходжень, які можливі в цей час, необхідно ставитися дбайливо: сьогодні можна легко все прокутити і промотати, а вже завтра кошти можуть стати в пригоді для великої покупки або серйозної справи — буде прикро, якщо необхідних грошей в результаті в запасі не виявиться.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Час несприятливий для будь-яких фінансових дій: небажано розпочинати новий бізнес і ставати до реалізації проєктів, хоч би якими прибутковими вони здавалися. Нічого путнього з них не вийде – тому ці дні краще пересидіти в тиші та спокої та почекати на кращі часи.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Не варто сподіватися на допомогу з боку ділових партнерів — швидше за все, її не піде: у будь-яких справах фінансової якості в цей час потрібно сподіватися лише на власні. Якщо немає впевненості в тому, що з такими питаннями вдасться впоратися самостійно, краще на якийсь час відкласти їх рішення.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Цього тижня представникам знака взагалі не варто мати справи із грошима – навіть брати купюри до рук їм небажано. Звичайно, буквально виконати це побажання зірок не вдасться – у будь-якому разі потрібно щось купувати, хоча б продукти, без яких не проживеш, але покупки краще сплатити за карткою або через Інтернет.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Час сприятливий для важливих договорів та укладання серйозних, розрахованих на перспективу угод: якщо правильно і, головне, грамотно прописати в них усі положення, то вже дуже скоро представники знака почнуть отримати від них солідні дивіденди.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Успіх – передусім фінансовий – чекатиме на тих, хто заздалегідь складе докладний професійний план і від понеділка почне чітко і докладно дотримуватися його, виконуючи пункт за пунктом. Якщо все буде зроблено правильно, вже ближче до вихідних представники знака отримають перші – матеріальні – результати своєї діяльності.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Небажано ділитися своїми професійними планами навіть з тими колегами, які здаються гідними довіри: велика ймовірність того, що вони привласнять собі чужу ідею, втілять її в життя і, як наслідок, на превеликий жаль представників знака стануть володарями дивідендів, які вона принесе.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Зірки не рекомендують відволікатися від професійної діяльності для того, щоб перепочити або попліткувати з подругами: у цей час необхідно працювати за двох, тоді й зарплату за поточний місяць можна буде отримати за трьох – у такому разі представники знака дозволять собі зимову відпустку, про яку вони мріяли весь попередній рік.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Час сприятливий для втілення в життя нового проєкту – він буде буквально приречений на фінансовий успіх: насамперед зазначене вище торкнеться представників творчих професій, тому тим, хто давно збирався зайнятися літературою чи живописом, важливо не прогаяти щасливий шанс і зайнятися роботою своєї мрії.

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