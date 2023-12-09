Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 11-17 грудня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день у день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 11 до 17 грудня?

Овен

Вирішувати можна тільки дрібні фінансові питання — їх вдасться регулювати легко і швидко, а ось від великих поки що необхідно відмовитися — на них банально не вистачить енергії, тому не варто витрачати час і сили задарма.

Телець

Починаючи прибирати будинок до свят, потрібно викинути речі, якими давно ніхто не користується – вони розчистять шлях для благотворної енергії, що позитивно впливає на фінансову сферу життя.

Близнята

Успіху у професійних – та фінансових – питаннях зможуть досягти ті, хто зможе проаналізувати свої помилки та досягнення останнього часу, і зробити з них правильні висновки.

Рак

Необхідно звернути пильну увагу на знаки, які в цей час надсилатиме Всесвіт: вони цілком можуть підказати, на чому треба наголосити, щоб досягти успіху у фінансовому сенсі.

Лев

На вигідні фінансові пропозиції, які можна отримати в цей час, не варто одразу ж відповідати згодою: спочатку необхідно навести довідки про компанію, яка його зробила.

Діва

Необхідно вмикати розумний режим економії: можна робити лише дрібні закупи – від великих краще відмовитися, інакше до свят можна прийти зі спустошеним гаманцем.

Терези

Не варто покладати великі надії на свої професійні плани – з різних причин досягти успіху в них однаково не вдасться, та й серйозні заробітки зараз перебувають під запитанням.

Скорпіон

Можливо, настав час змінити місце роботи і навіть сферу діяльності, зайнявшись тим, що цікавіше і перспективніше у фінансовому сенсі – нинішня стабільність не дає розвиватися.

Стрілець

Вплутавшись у ремонт, у жодному разі не можна економити на якості матеріалу – інакше, представники знака на власному досвіді дізнаються сенс прислів'я «скупий платить двічі».

Козоріг

Фінансові угоди бажано перенести на інший час, якщо ж такої можливості не буде, рекомендується виявляти підвищену обережність: щонайменше уважно прочитати текст договору.

Водолій

Імовірна зустріч із людиною з минулого, від якої можна буде отримати пропозицію створити спільний бізнес, який згодом принесе солідні дивіденди – варто погоджуватися на співпрацю.

Риби

На робочому місці бажано обмежитись винятково виконанням своїх безпосередніх обов'язків: перекури та порожні розмови розлютять керівництво, що призведе до позбавлення премії.

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