Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17-23 липня

Хто зі знаків зодіаку отримає прибуток цього тижня, на кого чекає фінансовий успіх, а кому краще не витрачати гроші.

Фінанси відіграють вагому – а для когось і найважливішу – роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня – від 17 до 23 липня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Можна – і потрібно – розпочинати реалізацію нового професійного проєкту, який виявиться не лише перспективним у кар'єрному сенсі, а й вигідним з матеріального боку.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Необхідно використовувати будь-яку можливість отримати нові знання професійного характеру – застосувати їх можна буде найближчим часом, і вони, що важливо, допоможуть непогано заробити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Фінансовий успіх цими днями чекає на тих, хто заздалегідь складе докладний план і дотримуватиметься його: якщо хапатися то за одне, то за інше, справи – навіть найважливіші – так і залишаться нереалізованими.

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Секрет фінансового успіху – чесність: буде спокуса привласнити гроші, які помилково передасть до рук інша людина (наприклад, касир у супермаркеті), але, поступившись їй, доведеться втратити більше.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

Вирішуючи фінансові питання, не варто просити чужої поради – вона, найімовірніше, виявиться помилковою, тому бажано орієнтуватися виключно на підказки внутрішнього голосу.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Маса професійних можливостей, які відкриються в цей час перед представниками знака, призведуть до кар'єрного зростання та фінансового успіху – головне, визначитися із найвигіднішими з них.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

З грошима на цьому тижні треба поводитися максимально обережно: почавши зі, здавалося б, незначного придбання, представники цього азартного знака легко можуть втратити контроль і зробити дірку в бюджеті.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

Не варто ризикувати наявними грошима для того, щоб значно збільшити цю суму: результат такого вчинку навряд чи принесе очікуваний результат, а ось повне фіаско цілком може статися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Зрив ділових домовленостей не варто сприймати, як трагедію: зачинивши одні професійні "двері", доля, найімовірніше, відчинить інші, за якими будуть серйозніші можливості і, що важливо, фінанси.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Цього тижня можна укладати договори та підписувати угоди, які мають на меті отримати фінансовий прибуток: успіх у цьому сенсі представникам знака гарантовано.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Фінансовий добробут у цей час буде безпосередньо пов'язаний з умінням без хибної скромності презентувати свої професійні таланти та здібності начальству: йому до снаги збільшити зарплатню.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Успіх – зокрема й фінансовий – прийде до тих представників знака, які не злякаються перших труднощів і не опустять рук, а, навпаки, почнуть працювати ще впертіше та швидше.

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