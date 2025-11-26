ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
4 хв

Фінансовий гороскоп на грудень 2025 року

Грудень 2025 — місяць, коли економіка й особисті фінанси проходять через вузький тунель трансформації. Це перехідний коридор між старою системою цінностей і новою логікою розподілу ресурсів.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Фінансовий гороскоп грудень 2025 року

Фінансовий гороскоп на грудень 2025 року

Планети наприкінці року працюють, як хірургічна бригада. Плутон завершує дворічну роботу з розкриття старих структур, завершуючи з’єднання з натальним Сатурном України, що символізує обнуління фундаменту. Ліліт стрясає тінь влади та грошей. Уран і Нептун дають шанс на оновлення, але лише тим, хто готовий до змін. Це позначається на економіці, бюджетах, інвестиціях, банківській системі, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Що це означає в матеріальній сфері?

  • неможливість спиратися на старі схеми;

  • реформування фінансових потоків;

  • посилення контролю;

  • виявлення корупції та сірих доходів;

  • падіння деяких інститутів і формування нових правил гри.

У грудні руйнуються ілюзії — фінансові, політичні, побутові, але це дає можливість вибудувати стійкі матеріальні опори на 2026 рік.

Повня у Близнятах 5 грудня посилює напруженість у фінансовій сфері та в інформаційному просторі на весь період спадного Місяця — до 20 грудня. У цей час можливі різкі стрибки цін, гучні суперечки і «війни» в медіа.

У другій декаді місяця енергетика стає важчою і конфліктнішою. Ліліт в опозиції до ретро-Урана — це час викриттів, витоків інформації та скандалів. Можуть розкриватися таємні справи, особливо пов’язані з грошима або владою.

Але є і світла смуга — від 6 до 8 грудня формується гармонійна конфігурація Меркурій-ретро-Юпітер-Сатурн. Це час прояснення, коли:

  • оформлення документів минає легко;

  • можна підписувати важливі фінансові угоди;

  • приходять потрібні люди і підтримка;

  • запитують поради, слухають слова;

  • угоди, укладені в цей період, мають міцний фундамент.

Від 5 до 20 грудня — час обережності. Якщо це можливо, краще зосередитися на поточних справах, завершувати розпочате і не ризикувати. Усе нове і масштабне варто відкласти до спокійнішого періоду. Уникайте великих закупів, оскільки є великий ризик переплатити або пожалкувати про угоду. Не беріть кредити — умови можуть виявитися невигідними. Не підписуйте сумнівних договорів — є ймовірність прихованих пасток. Не вплутуйтеся в ризикові операції — особливо у фінансах і бізнесі.

Від 12 грудня Меркурій переходить у знак Стрільця, а Марс — у знак Козорога:

  • легше говорити про гроші та починати нові проєкти;

  • активуються сфери освіти, реклами, юридичних справ;

  • вдалі онлайн-проєкти і довгострокові міжнародні угоди;

  • досягаються цілі.

Молодик у Стрільці 20 грудня і зимове сонцестояння 21 грудня дає фінансовий перезапуск, новий цикл грошей, нові цілі.

Діва, Козоріг і Телець. Для цих земних знаків місяць сприятливий. Це час практичних рішень, вдалих угод, можливостей інвестувати в довгострокові проєкти. Головне — не розпорошуватися, а діяти системно.

Діва

Грудень відкриває можливості для зміцнення матеріальної бази. Енергія грудневих транзитів допомагає зміцнити матеріальну базу, ухвалювати зважені рішення і будувати довгострокові плани. Можливі вдалі оборудки, стабільні доходи і практичні кроки, які принесуть результат у майбутньому.

Козоріг

Від 15 грудня Марс входить у ваш знак, надаючи діям дисципліни. Це посилює здатність планувати і досягати результату. Фінансові питання вирішуються через завзятість і чіткий розрахунок. Кінець місяця може принести нові можливості для зростання доходів або зміцнення матеріальної стійкості.

Телець

Для Тельців грудень сприятливий завдяки гармонійним аспектам Урана і Нептуна. Можливі нові ідеї у сфері заробітку, несподівані джерела доходу або підтримка з боку партнерів. Важливо використовувати практичність і вміння бачити перспективу. Фінансові кроки, зроблені в грудні, матимуть довгостроковий ефект.

Овен, Рак і Терези. Для цих знаків грудень проблемний у фінансах. Повня і напружені аспекти середини місяця можуть спричинити несподівані витрати, затримки виплат. Важливо уникати ризикованих операцій, сумнівних договорів і великих закупів — є ймовірність розчарувань або втрат.

Овен

Напружений аспект Марса і Сатурна 8 грудня може спричинити затримки і блокування у справах. Можливі несподівані витрати або конфлікти через гроші. Важливо уникати ризикованих операцій і сумнівних договорів. Краще зосередитися на поточних справах і відкласти великі закупи.

Рак

Друга і третя декади місяця — проблемні. Повня 5 грудня може розкрити фінансові суперечності, а квадрат Венери і Нептуна наприкінці місяця створює ризик плутанини і розчарувань. Ракам варто бути обережними: не брати кредити і не акцентувати питання грошей як в особистих, так і в ділових стосунках.

Терези

Для Терезів грудень складний: квадрат Венери із Сатурном і Нептуном у 20-х числах місяця перевіряє фінансові союзи і домовленості. Можливо, настав час переглядати умови співробітництва. Важливо не піддаватися ілюзіям і не укладати сумнівних угод, виявити обережність і не ризикувати.

Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie