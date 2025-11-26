Фінансовий гороскоп на грудень 2025 року

Планети наприкінці року працюють, як хірургічна бригада. Плутон завершує дворічну роботу з розкриття старих структур, завершуючи з’єднання з натальним Сатурном України, що символізує обнуління фундаменту. Ліліт стрясає тінь влади та грошей. Уран і Нептун дають шанс на оновлення, але лише тим, хто готовий до змін. Це позначається на економіці, бюджетах, інвестиціях, банківській системі, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Що це означає в матеріальній сфері?

неможливість спиратися на старі схеми;

реформування фінансових потоків;

посилення контролю;

виявлення корупції та сірих доходів;

падіння деяких інститутів і формування нових правил гри.

У грудні руйнуються ілюзії — фінансові, політичні, побутові, але це дає можливість вибудувати стійкі матеріальні опори на 2026 рік.

Повня у Близнятах 5 грудня посилює напруженість у фінансовій сфері та в інформаційному просторі на весь період спадного Місяця — до 20 грудня. У цей час можливі різкі стрибки цін, гучні суперечки і «війни» в медіа.

У другій декаді місяця енергетика стає важчою і конфліктнішою. Ліліт в опозиції до ретро-Урана — це час викриттів, витоків інформації та скандалів. Можуть розкриватися таємні справи, особливо пов’язані з грошима або владою.

Але є і світла смуга — від 6 до 8 грудня формується гармонійна конфігурація Меркурій-ретро-Юпітер-Сатурн. Це час прояснення, коли:

оформлення документів минає легко;

можна підписувати важливі фінансові угоди;

приходять потрібні люди і підтримка;

запитують поради, слухають слова;

угоди, укладені в цей період, мають міцний фундамент.

Від 5 до 20 грудня — час обережності. Якщо це можливо, краще зосередитися на поточних справах, завершувати розпочате і не ризикувати. Усе нове і масштабне варто відкласти до спокійнішого періоду. Уникайте великих закупів, оскільки є великий ризик переплатити або пожалкувати про угоду. Не беріть кредити — умови можуть виявитися невигідними. Не підписуйте сумнівних договорів — є ймовірність прихованих пасток. Не вплутуйтеся в ризикові операції — особливо у фінансах і бізнесі.

Від 12 грудня Меркурій переходить у знак Стрільця, а Марс — у знак Козорога:

легше говорити про гроші та починати нові проєкти;

активуються сфери освіти, реклами, юридичних справ;

вдалі онлайн-проєкти і довгострокові міжнародні угоди;

досягаються цілі.

Молодик у Стрільці 20 грудня і зимове сонцестояння 21 грудня дає фінансовий перезапуск, новий цикл грошей, нові цілі.

Діва, Козоріг і Телець. Для цих земних знаків місяць сприятливий. Це час практичних рішень, вдалих угод, можливостей інвестувати в довгострокові проєкти. Головне — не розпорошуватися, а діяти системно.

Діва

Грудень відкриває можливості для зміцнення матеріальної бази. Енергія грудневих транзитів допомагає зміцнити матеріальну базу, ухвалювати зважені рішення і будувати довгострокові плани. Можливі вдалі оборудки, стабільні доходи і практичні кроки, які принесуть результат у майбутньому.

Козоріг

Від 15 грудня Марс входить у ваш знак, надаючи діям дисципліни. Це посилює здатність планувати і досягати результату. Фінансові питання вирішуються через завзятість і чіткий розрахунок. Кінець місяця може принести нові можливості для зростання доходів або зміцнення матеріальної стійкості.

Телець

Для Тельців грудень сприятливий завдяки гармонійним аспектам Урана і Нептуна. Можливі нові ідеї у сфері заробітку, несподівані джерела доходу або підтримка з боку партнерів. Важливо використовувати практичність і вміння бачити перспективу. Фінансові кроки, зроблені в грудні, матимуть довгостроковий ефект.

Овен, Рак і Терези. Для цих знаків грудень проблемний у фінансах. Повня і напружені аспекти середини місяця можуть спричинити несподівані витрати, затримки виплат. Важливо уникати ризикованих операцій, сумнівних договорів і великих закупів — є ймовірність розчарувань або втрат.

Овен

Напружений аспект Марса і Сатурна 8 грудня може спричинити затримки і блокування у справах. Можливі несподівані витрати або конфлікти через гроші. Важливо уникати ризикованих операцій і сумнівних договорів. Краще зосередитися на поточних справах і відкласти великі закупи.

Рак

Друга і третя декади місяця — проблемні. Повня 5 грудня може розкрити фінансові суперечності, а квадрат Венери і Нептуна наприкінці місяця створює ризик плутанини і розчарувань. Ракам варто бути обережними: не брати кредити і не акцентувати питання грошей як в особистих, так і в ділових стосунках.

Терези

Для Терезів грудень складний: квадрат Венери із Сатурном і Нептуном у 20-х числах місяця перевіряє фінансові союзи і домовленості. Можливо, настав час переглядати умови співробітництва. Важливо не піддаватися ілюзіям і не укладати сумнівних угод, виявити обережність і не ризикувати.