Фінансовий гороскоп на березень 2026 року / © Credits

До 20 березня фінансові процеси сповільнюються. Виникає потреба переглянути попередні орієнтири, повернутися до старих проєктів, перерахувати бюджети, переосмислити домовленості й уточнити умови співпраці. Це не час для різких кроків, але він ідеально підходить для внутрішньої переналаштування та підготовки до нового циклу, який розпочнеться з Весняного рівнодення, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У березні, під впливом транзиту Марса в Рибах, фінансова активність стає менш прямолінійною. Рішення ухвалюють через інтуїцію. Це період, коли краще «плисти за течією, але усвідомлено»: спостерігати, аналізувати, не форсувати події.

У роботі та грошах це означає:

уникати різких кроків

не починати нові ризиковані проєкти

повертатися до старих ідей, які можна доопрацювати

діяти м’яко, гнучко, через переговори та компроміси

Після 20 березня енергетика місяця змінюється, і разом з нею змінюються пріоритети. Те, що здавалося важливим на початку місяця, може втратити актуальність, а колишні плани — переформатуватися під впливом нових обставин. З приходом вогняної енергії Овна з’являються інші орієнтири, ясніші та динамічніші, тому рішення, які зараз видаються очевидними, пізніше можуть зажадати коригування або зовсім втратити сенс.

3 березня місячне затемнення в Діві висвічує теми порядку, ефективності та фінансової дисципліни. Воно показує, де накопичився хаос у витратах, де ви недооцінювали ризики, а де — навпаки — надмірно контролювали процеси. Це точка розвороту: стає зрозуміло, що потрібно оптимізувати, що перерахувати, а що — відпустити.

Уже 4 березня напруга спадає: гармонійний аспект Венери й Урана приносить свіжі ідеї, несподівані можливості, нові джерела натхнення. Це хороший день для оновлення фінансових стратегій, пошуку нестандартних рішень, легких коригувань бюджету.

5 березня Сонце в тригоні до ретро Юпітера відкриває вікно удачі, пов’язаної з минулим. Повертаються старі клієнти, незавершені проєкти, ідеї, які можна монетизувати. Це м’яка підтримка, яка допомагає відчути впевненість.

З 6 березня Венера входить в Овна. До кінця місяця грошові процеси стають активнішими і динамічнішими. З’являється бажання діяти, проявляти ініціативу, просувати свої ідеї. Але разом із цим зростає ризик поспішних рішень, особливо в грошах. Важливо тримати баланс між сміливістю і розсудливістю.

7 березня приносить інсайти: з’єднання Сонця з ретро Меркурієм допомагає побачити фінансові ситуації під новим кутом. Цього ж дня Венера з’єднується з Нептуном, посилюючи мрійливість, тож важливо не піддаватися ілюзіям і не ідеалізувати пропозиції, що мають «надто гарний» вигляд.

8 березня Венера з’єднується із Сатурном — аспект допомагає ухвалювати правильні фінансові рішення. День показує, які зобов’язання варто зміцнити, які домовленості потребують перегляду, а які проєкти не витримують перевірку реальністю. Залишається тільки те, що справді надійно.

З 13 березня Білий Місяць входить у знак Діви на 7 місяців. Транзит м’яко спрямовує увагу до порядку: це хороший період для оптимізації витрат, систематизації робочих процесів.

15 березня з’єднання ретро Меркурія з Марсом може проявитися запальністю в переговорах, конфліктами через гроші, поспішними рішеннями. Важливо не піддаватися імпульсам і не підписувати нічого в стані роздратування.

18 березня приносить двоїсту атмосферу. Квадрат Венери до ретро-Юпітера посилює схильність до надмірностей, переоцінки можливостей, фінансових ризиків. Цього дня легко витратити більше, ніж планувалося, або переоцінити доходи.

Але секстиль Сонця з Ураном відкриває простір для раптових осяянь і нестандартних рішень. Це день, коли можна знайти вихід там, де його не було видно.

20 березня Сонце входить у знак Овна о 16:46 за київським часом, і починається новий фінансовий цикл. З’являється ясність, енергія, бажання діяти. Це момент пробудження, коли стає зрозуміло, куди рухатися далі.

21 і 22 березня — поворотні дні місяця. Тригон Марса з ретро Юпітером повертає впевненість, підтримує ініціативи, пов’язані з минулим досвідом. Меркурій розгортається в директний рух, і фінансові рішення стають більш усвідомленими. Туман розсіюється, і можна спокійно ухвалювати важливі рішення.

22 березня з’єднання Сонця з Нептуном посилює інтуїцію. Це день, коли варто довіряти внутрішньому почуттю, але не забувати про факти.

25 березня з’єднання Сонця із Сатурном допомагає структурувати плани, оформити ідеї в конкретні цілі, вибудувати довгострокові стратегії. Це день, який допомагає вибудувати реальні, стійкі фінансові орієнтири.

26 березня Сонце в секстилі з Плутоном приносить відчуття внутрішньої сили і контролю над ситуацією. Це хороший момент для переговорів, впливу на події, зміцнення позицій.

30 березня о 19:00 Венера входить у знак Тельця — це м’яке завершення місяця, яке приносить спокій і відчуття опори. Фінансові потоки стабілізуються, рішення набувають спокійної впевненості, а матеріальна сфера стає стійкішою.

З 31 березня фінансова картина стає значно стійкішою, а напружені аспекти місяця залишаються позаду. Емоції заспокоюються, і з’являється відчуття твердої опори під ногами. Саме в цей період рішення стають більш виваженими, а матеріальна сфера — передбачуваною й надійною. Тому найважливіші фінансові кроки — інвестиції, великі купівлі, довгострокові домовленості — краще планувати на час після 30 березня, коли інтуїція й раціональність працюють в унісон, а обставини починають складатися більш сприятливо.