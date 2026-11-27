Фінансовий гороскоп на грудень 2026 року / © Credits

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Початок місяця проходить під впливом напруженого аспекту Марса та Урана. Саме в такі періоди частіше трапляються незаплановані витрати, пошкодження, затримки постачань, скасування зустрічей і зміни умов домовленостей, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Якщо на початок грудня заплановані важливі придбання, бажано передбачити запасний варіант і залишити фінансову подушку. Гроші можуть піти не на розваги, а на вирішення того, що несподівано потребуватиме уваги.

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Від 4 грудня до 7 січня Венера проходить через знак Скорпіона. Це один із найцікавіших транзитів року, який стосується грошей та взаємин.

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На перший план виходять теми кредитів, податків, спадщини, спільного бюджету, інвестицій, боргів та будь-яких грошових зобов’язань між людьми. Якщо у фінансових стосунках давно накопичилися невирішені питання, їх доведеться улагоджувати.

У ці тижні багато хто усвідомить справжню цінність своїх ресурсів. Хтось зрозуміє, що працює значно дешевше за свою кваліфікацію, хтось виявить збиткові проєкти, які давно варто було закрити, а комусь доведеться обговорювати питання розподілу витрат у родині.

5 та 6 грудня аспект пристосування (віконс) Плутона та Марса попереджає про небезпеку фінансового перенавантаження.

Бажання встигнути все й одразу може призвести до того, що сили вичерпуються дуже швидко. У ці дні заробіток вимагає занадто високої ціни у вигляді здоров’я, сну чи постійного стресу, тож варто замислитися, наскільки вигідна така схема. Найкраща інвестиція цих днів — власне відновлення фізичного здоров’я.

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6 грудня Меркурій переходить у знак Стрільця, і все більшого значення набувають освіта, міжнародні контакти та проєкти, реклама, публікації, викладання і консультування.

Той, хто працює, використовуючи знання, зв’язки чи обмін інформацією, може отримати нові можливості для розвитку.

Особливо продуктивним видається 7 грудня. Ідеї спадають на думку несподівано, а натхнення допомагає побачити перспективи там, де раніше був глухий кут.

Однак уже 8 та 9 грудня ситуація різко змінюється. Опозиція Меркурія до Урана та конфліктний аспект із Марсом роблять інформаційне поле вкрай напруженим. У ці дні легко помилитися в розрахунках, надіслати документ не туди, погодитися на умови, які були неправильно сприйняті, або піти та суперечку через гроші.

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Молодик у Стрільці 9 грудня відкриє новий фінансовий курс, особливо якщо йдеться про ділові зв’язки з іноземцями, міжнародну логістику та оптові закупівлі. Сприятливий момент для визначення великих фінансових цілей на 2027 рік, розробки інвестиційної стратегії, планування навчання, зміни професійного напрямку або виходу на закордонні ринки.

9 та 10 грудня квадрат Венери і Плутона вважається одним із найнапруженіших фінансових аспектів місяця. Він здатний викрити приховані борги, фінансові маніпуляції, нерівні зобов’язання та залежності. Якщо хтось намагається використовувати гроші як засіб тиску, саме зараз ситуація стає очевидною. Також зростає ризик великих емоційних придбань, про які пізніше можна пошкодувати.

Середина місяця: важлива точка розвороту

Від 7 до 16 грудня Сатурн, Юпітер і Нептун одночасно змінюють напрямок руху.

Таке скупчення стаціонарних планет зустрічається нечасто і супроводжується помітними змінами в економічній ситуації та особистих фінансових планах. Проте багато процесів, довгоочікуваних виплат і видавання кредитів у цей період можуть затягнутися.

11 грудня тригон Меркурія та Сатурна робить цей день одним із найнадійніших для ухвалення фінансових рішень. Підписання контрактів, оформлення звітності, складання бюджету, подання офіційних документів, робота з бухгалтерією та державними структурами проходять значно легше. Якщо є складне питання, яке вимагає розрахунків і ретельності, саме зараз найпростіше навести лад.

Від 12 до 15 грудня гроші надходять через співпрацю. Секстиль Венери й Марса дарує енергію практичної взаємодії. Корисні знайомства, спільні проєкти, продажі, переговори та пошук клієнтів можуть принести гарний результат.

Крім того, 15 грудня завершується петля Венери, яка розпочалася ще 31 серпня. Багато фінансових історій, що тягнулися кілька місяців, нарешті добігають логічного завершення. З’являється розуміння, у що варто інвестувати надалі, а що час залишити в минулому.

21 грудня — день Сили. О 22:50 (GMT+2) Сонце входить у знак Козорога. Від цього моменту фінансові питання набувають практичнішого характеру. Зникає бажання мріяти про швидкі результати, зростає інтерес до довгострокових планів, заощаджень, нерухомості, власної справи та створення стабільного майбутнього.

22 та 23 грудня для багатьох людей відкриваються сприятливі можливості. Меркурій і ретроградний Юпітер утворюють один із найсприятливіших аспектів місяця. Вдалий період для звернення до банків, міграційних служб, консульств, візових центрів, навчальних закладів. Переговори з впливовими людьми проходять продуктивно. Можуть з’явитися пропозиції, пов’язані з закордоном, навчанням чи розширенням професійних горизонтів.

Повня у Раку 24 грудня привертає увагу до сім’ї, житла та побутових питань. Можуть знадобитися витрати на дім, ремонт, переїзд, святкові заходи або допомогу родичам. Фінанси в найближчі 2 тижні будуть тісно пов’язані з питаннями комфорту та безпеки близьких людей.

23–25 грудня квіконс Сатурна та Марса попереджає про те, що поспіх коштує дорого. Неуважність, прагнення заощадити час або спроба вирішити все одночасно можуть призвести до збитків. Будь-які ризиковані фінансові дії в ці дні потребують додаткової перевірки.

26 грудня квадрат Меркурія та Нептуна може створювати ілюзії довкола грошей. Занадто вигідні пропозиції, сумнівні інвестиційні схеми, гарні презентації без конкретики, неперевірені чутки та обіцянки легкого прибутку краще сприймати з великою обережністю.

29 грудня Сонце та Меркурій стикаються з Сатурном. Це своєрідний фінансовий аудит року. Підсумки можуть виявитися суворішими, ніж очікувалося, зате покажуть реальну картину без прикрас.

Останні два дні 2026 року видаються набагато оптимістичнішими. Тригон Сонця та Марса повертає ініціативу, а гармонія Меркурія з Марсом допомагає швидко ухвалювати рішення і втілювати плани в конкретні дії. Саме це стане головним фінансовим капіталом, який ви візьмете з собою у 2027 рік.

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