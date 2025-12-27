Фінансовий гороскоп на січень 2026 року / © Credits

Особливо сильні дні:

від 6 до 13 січня: аспекти з’єднання Меркурія, Марса, Сонця і Венери в Козорозі

У цей час посилюється прагнення до виразності, ладу і стратегічних кроків. Матеріальна енергія ущільнюється і стає спрямованою. Виникає бажання навести фінансову дисципліну, переглянути плани, зміцнити фундамент майбутніх доходів. Це дні, коли рішення ухвалюють твердо, а дії набувають довгострокового сенсу. Усе, що ви починаєте в цей період, має потенціал працювати на вас увесь рік.

від 24 до 31 січня: аспекти з’єднання Марса, Сонця, Меркурія, Венери, Плутона у Водолії

Тут енергія змінює напрямок: відкривається простір для змін і оновлень, інновацій, нових форматів заробітку. Це час сміливих ідей, нестандартних рішень, технологічних проєктів і фінансових проривів. Плутон додає глибину і трансформацію, допомагаючи відмовитися від старих схем і перейти на новий рівень ефективності.

Фінансова сфера оживає, наповнюється ідеями, новими можливостями, свіжими підходами. Це період, коли можна вийти за рамки звичного, спробувати нові інструменти, впровадити технології та зробити крок, який змінює траєкторію розвитку.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

3 січня повня у Раку додає емоційного відтінку: спливають теми безпеки, накопичень, сімейних витрат. Це момент, коли хочеться закрити старі зобов’язання, звільнити простір і відчути фінансову опору під ногами — і найважливіше, що можливості для цього справді з’являються. Обставини складаються так, що можна завершити давні питання, навести лад у бюджеті та зробити крок до впевненого матеріального благополуччя.

9 і 10 січня приносять напруженість між бажаним і можливим. Опозиції з ретро-Юпітером можуть викликати сумніви в планах або тимчасові затримки, але саме через такі моменти приходить розуміння, що варто переглянути, а що — зміцнити. Це не перешкоди, а коригування курсу.

14 січня Меркурій знову стикається з Юпітером, і фінансові питання вимагають уважності: документи, домовленості, цифри — все краще перевірити ще раз.

Але вже 15 січня енергія змінює напрямок: Венера за підтримки Сатурна і ретро-Урана відчиняє двері для вигідних можливостей і допомагає побачити правильний шлях. Це дні, коли обставини складаються напрочуд вдало — світ ніби підштовхує до вірного кроку.

16 і 17 січня фінанси забарвлюються натхненням. Секстиль Венери і Нептуна підтримує творчі проєкти, роботу з естетикою, психологією, мистецтвом. Інтуїція стає надійним інструментом, і рішення ухвалюються легко, майже без зусиль.

Від 17 січня, коли Венера переходить у Водолій і з’єднується з Плутоном, починається глибоке оновлення фінансової стратегії. З’являється бажання вийти за рамки звичного, спробувати нові формати заробітку, впровадити технології, змінити підхід до грошей. Це час сміливих, але продуманих кроків.

18 січня молодик у Водолії посилює цей імпульс: місяць відкриває вікно для нових проєктів, особливо пов’язаних з інноваціями, онлайн-платформами, нестандартними ідеями. Поєднання Марса і Меркурія в Козорозі допомагає діяти чітко і впевнено.

19 і 20 січня — дні, коли зусилля дають відчутний результат. Гармонійні аспекти Меркурія і Марса із Сатурном і Ураном створюють рідкісне поєднання стабільності і свіжих можливостей. Це час продуктивних переговорів, важливих рішень, стратегічного планування.

20 січня приносить потужний зсув: Венера з’єднується з Плутоном, а Сонце і Меркурій переходять у Водолій. Фінансова сфера переходить у фазу активного розвитку: формуються нові підходи, можливості і точки зростання.

Від 18 до 22 січня Сатурн і ретро-Уран знову утворюють гармонійний аспект і можуть повернути теми квітня 2025 року, даючи шанс завершити їх вдало або вивести на новий рівень.

21 і 22 січня енергія пом’якшується: Марс у секстилі з Нептуном підтримує творчі професії, надихає на проєкти, де важливі емпатія, естетика, допомога людям.

22 січня з’єднання Меркурія з Плутоном робить мислення глибоким і точним. Це дні, коли можна ухвалювати доленосні фінансові рішення, змінювати стратегію, переглядати підхід до заробітку, обговорювати питання спільних грошей або спільного володіння майном.

Від 23 січня починається новий етап: Марс входить у знак Водолія, і формується трансформувальний стелліум — Марс, Меркурій, Венера, Сонце і Плутон. До кінця місяця в матеріальних справах процеси прискорюються, наповнюються ідеями, можливостями, рухом. Це час, коли сміливість і нестандартність стають ресурсом.

27 і 28 січня з’єднання Плутона з Марсом посилює волю і рішучість. Можна зробити крок, який змінює фінансову траєкторію — головне діяти усвідомлено.

29 січня Венера з’єднується з Меркурієм — і місяць завершується виразністю: домовленості складаються легко, рішення ухвалюють упевнено, а фінансові питання знаходять гармонійне завершення. Також знаходяться способи примножити накопичення або вигідно інвестувати наявні ресурси.

Січень у фінансовій сфері відчувається як місяць, що вибудовує нову архітектуру майбутнього. Перша половина задає ритм дисципліни та продуманості: гроші потребують уважного ставлення, чіткого планування та готовності зміцнювати фундамент. У цей час важливо не поспішати, а вибудовувати стратегію крок за кроком, спираючись на реальні ресурси та довгострокові цілі. Кожна дія, навіть найменша, працює на створення стійкої системи, що буде підтримувати вас протягом року.

Друга половина місяця приносить рух, ідеї та оновлення. Фінансові процеси прискорюються, з’являються нестандартні рішення, нові напрямки та можливості для зростання. Січень завершується відчуттям, що горизонти розширюються. Ми бачимо більше варіантів, відчуваємо більше свободи у виборі та готові пробувати те, що раніше здавалося надто сміливим. Це час, коли внутрішні рішення та зовнішні обставини починають працювати в унісон, відкриваючи шлях до впевненішої та перспективнішої фінансової траєкторії.