Фінансовий гороскоп на тиждень 12–18 жовтня: на кого зі знаків чекає прибуток

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 12–18 жовтня?

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Овен

Вирішивши заощаджувати, не варто доводити це до абсурду: купуючи товари за акційними цінами, можна легко вийти за межі бюджету, втративши в результаті набагато більше, ніж спочатку планувалося заощадити.

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Телець

Погоджуватися на участь у важливому професійному проєкті, що має серйозні фінансові наслідки, можна лише тоді, коли є повна впевненість, що сил — як фізичних, так і моральних — вистачить на тривалий час.

Близнята

Не варто братися одразу за кілька складних професійних проєктів: сил і часу на них може не вистачити, і, як наслідок, шанс на хороший заробіток обернеться прикрими втратами.

Рак

Отримавши пропозицію змінити нинішню посаду на нову, з вищим окладом, дуже важливо добре подумати: вона може приховувати в собі неприємні «підводні камені», непомітні на перший погляд.

Лев

Бажання випробувати свої сили в новій — цікавій, але ще не випробуваній — професійній діяльності вимагатиме певного ризику, який цілком може негативно позначитися на матеріальному становищі.

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Діва

Можливе — цілком несподіване — звільнення з нинішнього місця роботи слід сприймати не як крах усіх надій і серйозну трагедію, а як чудову нагоду відкрити для себе нові професійні горизонти.

Терези

Перш ніж остаточно закрити свій бізнес як безперспективний, варто ще раз добре подумати про те, чи всі фактори успіху були враховані — можливо, існують реальні та дієві способи перезапуску.

Скорпіон

Не варто продавати нерухомість, не переконавшись у тому, що зараз за неї можна отримати хорошу ціну, інакше вже незабаром представники цього знака ризикують пошкодувати про те, наскільки сильно вони проґавили.

Стрілець

Починаючи ремонт у будинку чи квартирі, не варто економити на будівельних матеріалах, інакше на власному досвіді доведеться переконатися у справедливості сумної приказки про те, що скупий платить двічі.

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Козоріг

Представникам цього знака важливо завжди пам’ятати про необхідність дотримуватися режиму праці та відпочинку, але цього тижня — особливо: повноцінний відпочинок дасть змогу плідно попрацювати та добре заробити.

Водолій

У фінансовому плані успіху досягнуть лише ті, хто зможе працювати планомірно та послідовно — якщо представники цього знака візьмуться за кілька професійних проєктів одночасно, вони, найімовірніше, нічого не встигнуть зробити.

Риби

Збираючись відкладати гроші, дуже важливо поставити перед собою правильну мету: накопичувати треба не на «чорний день», як це зазвичай роблять, а винятково на «світле майбутнє» — це дасть бажаний результат.

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