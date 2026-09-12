Фінансовий гороскоп на тиждень 14–20 вересня: на кого зі знаків чекає прибуток

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 14–20 вересня?

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Овен

Перш ніж щось придбати, потрібно з’ясувати, чи справді ця річ необхідна представникам цього знака, чи без неї цілком можна обійтися, інакше будь-яка дрібниця здаватиметься невиправданою витратою коштів.

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Телець

Приймаючи пропозицію перейти на нове місце роботи, потрібно дізнатися якомога більше про організацію, яка хоче бачити представників цього знака серед своїх співробітників, — обережність зараз не завадить.

Близнята

Зараз сприятливий час для розв’язання будь-яких — від найважливіших до найдрібніших — фінансових питань: грошові операції вже найближчим часом принесуть значні дивіденди.

Рак

Ідеї, які в цей час спадуть на думку, можуть виявитися перспективними з фінансової точки зору, тому необхідно одразу ж — у момент осяяння — зафіксувати все, що спало на думку, а потім спокійно розібратися з ними.

Лев

Головною умовою успішної роботи — і, як наслідок, приємної зарплати — стане вміння зосередитися на одній, найголовнішій, меті та працювати лише над її досягненням, не відволікаючись на сторонні справи.

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Діва

Не варто розраховувати на те, що в фінансовому плані все владнається саме собою в цей час: будь-якого матеріального результату доведеться досягати наполегливою та нелегкою працею, іншого шляху поки що не існує.

Терези

До фінансових операцій, які можуть відбутися цього тижня, слід ставитися з максимальною обережністю — надто велика ймовірність стати жертвою аферистів або шахраїв, а це призведе до втрати коштів.

Скорпіон

Представникам цього знака слід замислитися над творчістю як над другою — а в перспективі, можливо, й першою, доходоутворювальною — роботою, яка приноситиме набагато солідніший дохід, ніж їхня нинішня професія.

Стрілець

Час, коли зірки не тільки не відмовляють від розумного ризику, а й рекомендують його — саме тому варто добре підготуватися до такого роду операцій, ретельно прорахувавши всі наявні фактори та наслідки.

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Козоріг

Стаючи до реалізації нового фінансового проєкту, представникам цього знака вкрай важливо оцінити свої сили: їх має вистачити на тривалий термін, а інакше — щоб не витрачати час даремно — не варто його розпочинати.

Водолій

Важливо остерігатися шахраїв: обдурити представників цього знака спробують як незнайомі люди, так і — що виявиться особливо прикрим — близькі та навіть рідні, які потрапили у скрутне фінансове становище.

Риби

Цей тиждень — не найсприятливіший час для будь-яких фінансових операцій: надто велика ймовірність прикрої помилки, через яку несподівані втрати значно перевищать заплановані доходи.

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