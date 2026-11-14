Фінансовий гороскоп на тиждень 16–22 листопада: на кого зі знаків чекає прибуток

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 16–22 листопада?

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Овен

Зірки не радять переносити свій минулий — негативний — фінансовий досвід на нинішні обставини: цього разу все складеться вдало, особливо якщо свідомо не налаштовувати себе на негатив.

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Телець

Перш ніж взятися за роботу над новим — перспективним у фінансовому плані — проєктом, необхідно ретельно оцінити свої сили: буде прикро, якщо через їхню нестачу доведеться кинути роботу на пів дорозі.

Близнята

Будь-які професійні ідеї, які можуть спасти на думку представникам цього знака в цей час, мають чудові — зокрема, й фінансові — перспективи, тому не варто їх ігнорувати.

Рак

Від будь-яких фінансових операцій, навіть якщо на перший погляд вони здаються незначними, краще утриматися: надто великий ризик недооцінити їх, що, зі свого боку, призведе до матеріальних втрат.

Лев

З грошима слід поводитися якомога обережніше: спокуса витратити більше, ніж представники цього знака можуть собі дозволити, легко поставить їх у скрутне фінансове становище.

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Діва

Досягти професійного — і фінансового — успіху вдасться лише тим представникам цього знака, які заздалегідь ретельно підготують і спланують усі свої дії — імпровізація тут не спрацює.

Терези

Тим представникам цього знака, які вже давно роздумували над важливим, але дорогим закупом, настав час зробити цей рішучий крок: усе, що буде придбано цього тижня, прослужить довго завдяки високій якості.

Скорпіон

На пропозицію обійняти нову посаду можна — після нетривалих роздумів — відповісти згодою: це позитивно позначиться не лише на кар’єрі, а й на фінансовому становищі.

Стрілець

Настає сприятливий час для продажу та купівлі нерухомості — щоправда, тим, хто збирається це зробити, слід поквапитися: вже наступного тижня обставини зміняться не на краще.

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Козоріг

Перш ніж підписати документ, що має важливі фінансові наслідки, необхідно уважно ознайомитися з його змістом — особливо з тією його частиною, яка надрукована дрібним — нечитабельним — шрифтом.

Водолій

Цей тиждень сприятливий для розв’язання будь-яких фінансових питань: укладання договорів та угод, які в майбутньому мають принести прибуток, оформлення кредитів та позик — їх вдасться швидко повернути.

Риби

До будь-яких фінансових операцій, спочатку запланованих на цей час, слід ставитися з обережністю, а ще краще — якщо випаде така можливість, перенести їх на більш сприятливий період.

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