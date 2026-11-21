Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день від дня усе по-різному. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 23–29 листопада?

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Овен

Кар’єра вчителя, викладача чи бізнес-тренера, розпочата в цей час, може виявитися прибутковою для представників знака — ділячись з іншими своїми знаннями та навичками, їм вдасться заробити не лише авторитет, а й гроші.

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Телець

Робота, яку запропонують представникам знака цього тижня, буде досить тривалою і дуже трудомісткою, але водночас добре оплачуваною, тому зірки не радять відмовлятися від неї.

Близнята

Зароблені гроші бажано витрачати з розумною ощадливістю: переходити в режим жадібності, звісно, не варто, але й розкидатися ними направо й наліво теж небажано — вони знадобляться на важливі справи.

Рак

Будь-який прояв лінощів для представників знака — категоричне табу: розслабившись, можна втратити рідкісний професійний — і, відповідно, фінансовий — шанс, на який чекали тривалий час.

Лев

Зірки не радять ризикувати наявними коштами: навіть купівля лотерейних білетів, якщо вчасно не зупинитися, може пробити вагому дірку в бюджеті, що в цей час, м’яко кажучи, небажано.

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Діва

Великий обсяг роботи, який потрібно виконати протягом тижня, може здатися непростим лише на перший погляд — насправді все не так уже й складно, головне — зберігати спокій, тим паче, що заробити зрештою можна буде непогано.

Терези

Фінансові операції бажано перенести на інший час, якщо ж такої можливості не буде, треба виявляти підвищену обережність: щонайменше уважно читати текст договору, який доведеться підписати.

Скорпіон

Вирішуючи фінансові питання, в жодному разі небажано просити про чужу пораду — вона, з високою ймовірністю, виявиться помилковою, тому бажано орієнтуватися винятково на доводи власної інтуїції.

Стрілець

Цей тиждень сприятливий для ділових переговорів із будь-якими партнерами: завзятість і наполегливість, властиві представникам знака, дозволять вирішити навіть найскладніші та найважливіші питання.

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Козоріг

Зараз не найкращий час для фінансових операцій будь-якої складності, якщо вони не були ретельно продумані — та прораховані — до останньої цифри й літери; в такому разі замість прибутку можна буде отримати неприємний збиток.

Водолій

Час сприятливий навіть для найскладніших фінансових операцій: рекомендується відкривати банківські рахунки та депозити — вони швидко почнуть приносити дивіденди, які не будуть зайвими в бюджеті представників знака.

Риби

Не варто ухвалювати важливі фінансові рішення під впливом будь-яких — зокрема й позитивних — емоцій: вони затуманять розумові здібності, тому дії виявляться помилковими та призведуть до серйозних і прикрих збитків.

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