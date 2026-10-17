Фінансовий гороскоп на тиждень 19–25 жовтня: на кого зі знаків чекає прибуток

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 19–25 жовтня?

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Овен

Важливо звернути увагу на інформацію професійного характеру, яка цими днями може надходити з різних джерел: те, про що дізнаються представники цього знака, допоможе їм непогано заробити в найближчому майбутньому.

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Телець

Не варто братися за професійні проєкти, що вимагають особливої відповідальності: впоратися з ними, найімовірніше, не вдасться, а це, зі свого боку, призведе до репутаційних і, як наслідок, фінансових втрат.

Близнята

Продуктивну бізнес-ідею, яка з часом принесе значні матеріальні дивіденди, може підкинути хтось із оточення, тому в цей час важливо уважно слухати те, що воно буде говорити.

Рак

У професійному — втім, як і в будь-якому іншому — плані не варто вдаватися до хитрощів, навіть якщо здаватиметься, що це найкращий спосіб досягти поставленої мети: чесність — як завжди — виявиться вигіднішою.

Лев

Прагнучи досягти поставленої — ділової та фінансової — мети, головне — не поспішати: лише так вдасться уникнути прикрої помилки і, як наслідок, не втратити обіцяну за роботу матеріальну винагороду.

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Діва

Фінансовий успіх безпосередньо залежатиме від уміння зосередитися на виконанні завдань, не відволікаючись на телефонні розмови та бесіди з колегами — керівництво, безсумнівно, оцінить таке ставлення до роботи.

Терези

Не варто ні з ким ділитися своїми професійними планами та ідеями, які поки що лише намічені: хтось із колег цілком може скористатися ними як для успішної роботи, так і для солідного заробітку.

Скорпіон

Цього тижня краще утриматися від підписання серйозних договорів та укладення важливих угод: не помітивши невелику, але прикру помилку — зокрема друкарську — можна втратити цілком значну суму грошей.

Стрілець

Представники цього знака — щедрі люди, тому благодійність, якою їм радять займатися зірки, не становитиме для них особливих труднощів, зате згодом принесе вдячність від долі — гарний прибуток.

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Козоріг

Відклавши вбік важливі справи, слід взятися за другорядні — ті, що свого часу були відкладені на потім, — адже вони можуть цілком несподівано принести не лише творче задоволення, а й прибуток.

Водолій

Для успішної професійної діяльності — а отже, і для високих доходів — знадобляться нові знання, тому не варто упускати нагоду чогось навчитися, яка трапиться в цей час.

Риби

Матеріальну допомогу комусь із оточення можна розглядати не лише як благодійність, а й як інвестицію в майбутнє — добро, зроблене зараз, — втім, як і завжди, — повернеться сторицею.

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