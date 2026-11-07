Фінансовий гороскоп на тиждень 9–15 листопада: на кого зі знаків чекає прибуток

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 9–15 листопада?

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Овен

Несподіваний прибуток, на який можуть розраховувати представники цього знака, не можна витрачати бездумно: щоб гроші не зникли невідомо куди, дуже важливо спланувати всі витрати й суворо дотримуватися своїх намірів.

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Телець

Тим, хто вже давно збирався купити або продати нерухомість, не варто гаяти дорогоцінний час: саме цього тижня для таких операцій складуться максимально сприятливі умови, які дозволять досягти успіху.

Близнята

Цей тиждень — час для перепочинку: щоб досягти професійного — і фінансового — успіху, треба працювати, не покладаючи рук, тоді й результат виявиться надзвичайно вигідним.

Рак

Пропозиція отримати великий прибуток, практично нічого для цього не зробивши, має від самого початку насторожити представників цього знака: як правило, такі історії закінчуються серйозним розчаруванням.

Лев

У цей час зірки не тільки не застерігають від фінансового ризику, а й заохочують до нього; головне — не діяти спонтанно, а правильно й точно прорахувати свої дії — особливо! — їхні можливі наслідки.

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Діва

У цей час не варто нічого купувати без крайньої необхідності, особливо це стосується серйозних і великих придбань, але й розкидатися грошима на дрібниці, які представникам цього знака даються нелегко, теж не варто.

Терези

Нові ідеї, які буквально спадуть на думку представникам цього знака в цей час, практично готові до «використання», тому не варто довго роздумувати над їх втіленням у життя — потрібно діяти якомога швидше.

Скорпіон

Щоб не стати жертвою шахраїв, які можуть націлитися на заощадження представників цього знака, достатньо обмірковувати кожен свій крок, до якого їх можуть підштовхувати малознайомі, неперевірені люди.

Стрілець

Обов’язково слід скористатися нагодою втілити в життя важливий — і фінансово перспективний — професійний проєкт, над яким представники цього знака вже давно розмірковують, але поки що так і не наважилися взятися за нього.

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Козоріг

За найменшої нагоди слід відкласти вбік усі справи — як професійні, так і побутові — користі, зокрема фінансової, від них не буде, тож краще відпочити й набратися сил.

Водолій

Не варто ухвалювати важливі рішення, пов’язані з фінансами, під впливом емоцій: вони затуманять не лише розум, а й інтуїцію, тому дії, продиктовані нею, у підсумку призведуть до серйозних збитків.

Риби

Кар’єра викладача, розпочата в цей час, може принести чималий прибуток: ділячись своїми знаннями з іншими, спочатку вдасться завоювати авторитет, а потім і завидну репутацію у професійних колах.

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