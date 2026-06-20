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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
3 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: кого із знаків зодіаку чекає прибуток 22–28 червня

Фінанси відіграють важливу — а іноді й першочергову — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 22 до 28 червня?

Овен

Під час розв’язання будь-яких фінансових питань бажано покладатися лише на себе: ніхто з оточення, хай які б добрі поради він не давав, не зможе оцінити всі наявні аргументи «за» і «проти».

Телець

Великі грошові виплати, які цілком імовірно можуть відбутися цього тижня, бажано витратити не на дрібниці, про які, можливо, давно мріяли, а на втілення в життя своєї давньої й заповітної, але досі недосяжної мрії.

Близнята

Перш ніж щось купити, слід ретельно обміркувати, чи є в цьому придбанні необхідність, інакше навіть звичайний флакончик лаку для нігтів виявиться невиправданою та прикрою тратою грошей

Рак

Зараз сприятливий час для укладення важливих договорів та серйозних угод, розрахованих на майбутнє: якщо правильно прописати в них усі положення, то вже дуже скоро можна буде отримати від них солідні дивіденди.

Лев

Нові ідеї, які спадуть вам на думку, вимагатимуть пильної уваги: попри всю свою уявну фантастичність, вони виявляться професійно перспективними та фінансово вигідними — вам вдасться непогано заробити.

Діва

Перш ніж відповісти на серйозну професійну пропозицію, пов’язану з підвищенням зарплати, слід добре подумати, чи погоджуватися на неї, чи ні — можливо, краще поки що залишити все як є.

Терези

До фінансових операцій слід ставитися з максимальною обережністю — надто велика ймовірність стати жертвою аферистів або шахраїв, що призведе до втрати значних коштів.

Скорпіон

На те, що гроші впадуть з неба, розраховувати не доводиться, тому, щоб досягти бажаного результату, доведеться докласти чимало зусиль — зате кінцевий результат того вартий — він перевершить усі можливі очікування.

Стрілець

Головною умовою успішної роботи — і високої зарплати — стане вміння зосередитися на одній, найголовнішій, меті та працювати винятково над її досягненням, не відволікаючись на сторонні справи та другорядні завдання.

Козоріг

Можна здійснювати найрізноманітніші фінансові операції: головне — добре до них підготуватися: ретельно прорахувати всі можливі фактори та наслідки, а ризик також має бути виправданим.

Водолій

Настав час задуматися про творчість як про другу — а, можливо, й першу — професію, яка приноситиме набагато солідніший дохід, ніж нинішня робота: головне — діяти рішуче й не комплексувати.

Риби

Не найсприятливіший час для фінансових операцій: надто велика ймовірність прикрої помилки, через яку збиток значно перевищить запланований прибуток — навряд чи когось влаштує такий результат.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
230
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