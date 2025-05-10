Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 12-18 травня

Гроші / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 12 до 18 травня.

Овен

Нові ідеї, які з’являться у представників знака в цей час, необхідно ретельно фіксувати, а потім продумувати у найдрібніших деталях — вони дадуть добрий професійний та фінансовий результат.

Телець

Необхідно звернути увагу на кар’єрні та фінансові можливості, які можуть з’явитися в цей час: проґавивши їх, згодом доведеться всерйоз пошкодувати про власну недалекоглядність.

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Близнята

Фінансові операції краще перенести на наступний тиждень, нині для них час несприятливий — надто великий ризик прикрої невдачі і, як наслідок, серйозних матеріальних втрат.

Рак

Професійний — і фінансовий — успіх безпосередньо пов’язаний із наявністю чіткого і докладного плану дій: безсистемно хапаючись за різні справи, навряд чи вдасться зробити щось важливе і серйозне.

Лев

Час є сприятливим для будь-яких фінансових операцій: можна укладати серйозні угоди та підписувати важливі договори, головне — уважно прочитати текст, під яким необхідно буде поставити візу.

Діва

Фінансовий успіх безпосередньо залежатиме від уміння презентувати себе в очах оточення — насамперед безпосереднього керівництва, скромність — не найкраща тактика, важливо показати «товар» лицем.

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Терези

Вітаються будь-які зміни, пов’язані з професійною діяльністю: нова посада принесе збільшення заробітної плати, а нове місце роботи — серйозні кар’єрні та фінансові перспективи.

Скорпіон

Необхідно ставити перед собою лише реальні цілі, яких легко можна буде досягти, про нездійсненні, якими б привабливим вони не були, краще поки що забути — їхній результат активно прагнутиме до нуля.

Стрілець

Чим би не займалися представники знака, зірки застерігають їх від поспіху: похапцем можна буде зробити серйозну помилку, яка призведе до репутаційних та фінансових втрат.

Козоріг

Не варто прагнути підкорення професійних вершин, однаково «піднятися» на них з різних причин не вдасться — краще зосередитися на виконанні рутинних завдань — вони оплачуються не гірше.

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Водолій

Перш ніж погодитися на пропозицію, яку може зробити вам неперевірений партнер, необхідно ретельно прорахувати всі пов’язані з нею ризики: вона може виявитися не такою вигідною, як її презентують,

Риби

Категорично не рекомендується брати на себе чужу роботу, нічого, крім витраченого марно часу, отримати не вдасться — грошей за понаднормову роботу не заплатять, та й “спасибі” найімовірніше не скажуть.

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