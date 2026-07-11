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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
3 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13–19 липня

Фінанси відіграють важливу — а іноді й першочергову — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 13 до 19 липня?

Овен

Період, коли можливі несподівані грошові надходження, якими представники цього знака вже давно знехтували: можна — і навіть варто — з задоволенням витратити їх на те, про що вони мріють.

Телець

Від пропозиції легкої роботи, з якою може звернутися невідома людина, краще відмовитися: з великою ймовірністю це виявиться аферою, внаслідок якої можна втратити набагато більше, ніж заробити.

Близнята

Професійні плани з серйозними фінансовими перспективами зможуть реалізувати лише ті, хто діятиме не навмання, а за заздалегідь складеним і ретельно продуманим планом.

Рак

Вдалими виявляться фінансові операції, в яких потрібно буде звести дебет із кредитом: представникам цього знака легко вдасться зберегти баланс, сплативши водночас всі «завислі» рахунки.

Лев

Можна підписувати важливі договори та укладати серйозні угоди — фінансові операції будь-якого характеру в цей час виявляться надзвичайно успішними, головне — не зволікати й не упустити важливу нагоду.

Діва

Протягом тижня можна влаштовувати собі невеликі, але приємні свята у вигляді походу магазинами — звісно, це вимагатиме фінансових витрат, але їх компенсує гарний настрій, який ви отримаєте в результаті.

Терези

Зараз сприятливий час для втілення нового проєкту — він буде буквально приречений на фінансовий успіх: насамперед це стосуватиметься представників творчих професій.

Скорпіон

Зараз не найкращий час для фінансових операцій будь-якого масштабу: надто великий ризик натрапити на шахраїв, після чого банківський рахунок може серйозно спустошитися, а гаманець — справді спорожніти.

Стрілець

Представникам цього знака не можна відмовляти в допомозі нужденним — важливо пам’ятати, що рука того, хто дає, не збідніє, тому все, що вони віддадуть, швидко повернеться до них у подвійному, а то й у потрійному обсязі.

Козоріг

Зірки не радять відволікатися від професійної діяльності, щоб перепочити: у цей час потрібно працювати за двох, тоді й зарплату за поточний місяць можна буде отримати в потрійному розмірі.

Водолій

Зараз надзвичайно сприятливий час для ділових переговорів — домовленості, досягнуті в їхньому результаті, дозволять швидко організувати успішний спільний бізнес і заробити цілком пристойні гроші.

Риби

Небажано ділитися своїми професійними планами навіть з тими, хто, як здається, заслуговує на довіру: існує велика ймовірність того, що вони привласнять чужу ідею і, втіливши її в життя, отримають відповідні дивіденди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
452
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