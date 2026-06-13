Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 15–21 червня

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 15 до 21 червня?

Овен

Секрет фінансового успіху цього тижня банально простий: удача супроводжуватиме лише тих, хто не тільки вміє, а й любить працювати. Тим, хто не бажає докладати зайвих зусиль, зірки радять не хвилюватися.

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Телець

У роботі, особливо якщо її мета — хороший заробіток, важливо розуміти, чого саме представники цього знака хочуть досягти в результаті: якщо кидатися від однієї мети до іншої, жодного результату досягти не вдасться.

Близнята

Щоб досягти поставленої — насамперед матеріальної — мети, залишилося зробити останній ривок, тому дуже важливо не зупинятися на досягнутому і, тим паче, не відступати, а планомірно рухатися вперед.

Рак

Представникам цього знака, які вже давно збиралися взятися за тривалу й трудомістку, але цікаву і, що важливо, добре оплачувану роботу, варто поквапитися — конкуренти не дрімають.

Лев

Зараз ідеальний час для реалізації довгострокових фінансових проєктів — дивіденди від них можна буде отримати вже найближчим часом, тому не варто відкладати їх реалізацію надовго.

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Діва

Варто повернутися до старого професійного проєкту, який свого часу з поважних причин було відкладено на потім: настав час згадати про нього та відновити роботу, яка принесе фінансовий успіх.

Терези

Існує велика ймовірність стати жертвою шахраїв, які активізуються цими днями: повіривши в те, що можна легко й просто заробити, представники цього знака ризикують замість очікуваного прибутку зазнати несподіваного збитку.

Скорпіон

Від реалізації трудомістких проєктів слід відмовитися: доведеться витратити багато сил і часу, а результат — як професійний і кар’єрний, так і фінансовий — виявиться більш ніж сумнівним,

Стрілець

Розмови з керівництвом — особливо якщо вони безпосередньо стосуються фінансів — краще перенести на інший час: воно не буде налаштоване на конструктивне спілкування, тож, найімовірніше, відмовить.

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Козоріг

Потрібно продовжувати працювати над втіленням своєї мрії, яка довгий час здавалася недосяжною метою, але зараз обставини складуться для представників цього знака несподівано сприятливо.

Водолій

Вдало складеться фінансова діяльність, у якій важливо дотримуватися балансу: представникам цього знака легко вдасться звести дебет із кредитом, що дасть їм змогу отримати несподіваний і дуже приємний прибуток.

Риби

Фінансові операції, заплановані на цей період, погано поєднуються з ризиком, тому від нього краще утриматися: свої дії потрібно продумувати на крок наперед, лише так можна розраховувати на прибуток.

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