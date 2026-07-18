Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20–26 липня

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 20 до 26 липня?

Овен

Не варто витрачати гроші на те, без чого цілком можна обійтися: згодом така марнотратність не викличе у представників цього знака нічого, крім жалю, тож не варто самостійно створювати собі негатив.

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Телець

Не варто економити, обираючи тур для цьогорічної відпустки, навіть якщо вона не буде тривалою: як відомо, хто добре відпочиває, той добре працює, а отже, і чудово заробляє.

Близнята

Не варто перейматися тим, що черговий грант на професійну діяльність цього разу обійшов представників цього знака: найімовірніше, зірки готують набагато масштабнішу пропозицію.

Рак

Яким би сильним не було бажання змінити нинішню — стабільну, але не надто добре оплачувану — роботу на нову, вигіднішу, поспішати не варто: існує велика ймовірність того, що втрати перевищать вигоду.

Лев

Не варто відмовлятися від матеріальної допомоги, яку представникам цього знака можуть запропонувати не лише близькі, а й малознайомі, але доброзичливо налаштовані люди: вона стане дуже доречною.

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Діва

Наразі краще відмовитися від роботи над новим проєктом — зараз обставини для цього не будуть сприятливими, тому — зокрема, і з фінансових міркувань — краще відкласти її на деякий час.

Терези

Фінансову винагороду від керівництва, яку представники цього знака цілком заслужили, не варто витрачати на дрібні й незначні закупи — краще приберегти її на серйозне придбання, про яке ви давно мріяли.

Скорпіон

Отримати нову — більш престижну та високооплачувану — посаду вдасться переважно представникам цього знака, які мають унікальну компетенцію у питанні, яке належить розв’язати.

Стрілець

Гроші, отримані в цей період, слід витратити на роботу над власним іміджем: оскільки найближчим часом на представників цього знака чекає зміна роботи, це стане не просто витратою коштів, а вигідною інвестицією.

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Козоріг

Уміння економити, властиве представникам цього знака, гідне похвали, але зараз слід пам’ятати, що скупий платить двічі: не варто бути жадібним, особливо якщо йдеться про речі, які мають служити довго.

Водолій

Фінансовий ризик доречний лише в тому разі, якщо всі його наслідки будуть грамотно й ретельно прораховані, в іншому разі бажаної мети — прибутку — досягти не вдасться, а ось збитки цілком можливі.

Риби

Настав час задуматися про ремонт у власному будинку, який у багатьох назрівав уже давно: якщо взятися за нього саме зараз, вдасться привести житло до ідеального стану і водночас досить непогано заощадити на матеріалах.

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