Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 28 квітня до 4 травня?

Овен

Тиждень сприятливий для перспективних у фінансовому плані починань професійної якості: можна розпочинати роботу над проєктом, до якого представники знака вже давно не можуть підступитися.

Телець

Успіх — зокреа й фінансовий — чекає на тих, хто не боїться копіткої роботи, яка багатьом може здатися нудною, але виходу не буде — не закінчивши ці справи, не вдасться розпочати реалізацію нових проєктів.

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Близнята

Тиждень сприятливий для розмови з керівництвом на фінансові теми — воно буде готове піти назустріч та задовольнити прохання про заслужене для представників знака підвищення заробітної плати.

Рак

Не можна проходити повз людей, яким потрібна допомога: не надавши її, доведеться дуже швидко пошкодувати про власну байдужість, але з виправленням ситуації — на жаль! — можна спізнитися.

Лев

Секрет професійного — а, як наслідок, і фінансового — успіху в цей час полягатиме в тому, щоб працювати над одним, найважливішим завданням, а не розпорошуватися на кілька справ одночасно

Діва

Тиждень ідеально підходить для початку будь-яких прибуткових проєктів, але особливий талан обіцяють ті, які пов’язані з творчістю — креативний підхід буде корисним навіть тим, хто займається суто технічними справами.

Терези

Не найвдаліший час для отримання прибутку, навіть якщо йдеться про зарплату — можливі різні затримки та зволікання, для таких випадків завжди треба мати фінансову «подушку» безпеки.

Скорпіон

Час несприятливий для здійснення будь-яких фінансових угод, включаючи навіть найнезначніші: відмовившись від них, вдасться уникнути прикрих помилок, зокрема й фінансових.

Стрілець

Важливо уважно читати будь-які документи, під якими доведеться поставити візу, особливо це стосується тексту, надрукованого дрібним шрифтом, — там може виявитися неприйнятна умова.

Козоріг

З грошима важливо поводитися максимально обережно: не варто витрачатися на придбання речей, без яких можна обійтися, — це дозволить закрити дірки, через які витікає значна частина бюджету.

Водолій

Будь-які витрати цього тижня потрібно ретельно контролювати — найкраще, склавши докладний план необхідних закупів і відмовившись від тих, які цілком можуть зачекати хоча б якийсь час.

Риби

Час сприятливий для купівлі та продажу нерухомості, проте здійснювати угоду потрібно лише у разі ретельної та скрупульозної її підготовки: на імпровізацію розраховувати не доводиться.

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