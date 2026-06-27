Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 29 червня до 5 липня?

Овен

Фінансові операції бажано перенести на інший час, а якщо такої можливості не буде, слід бути обережними: як мінімум, уважно прочитати текст документа, який потрібно підписати.

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Телець

Великий обсяг роботи, яку потрібно виконати протягом цього тижня, може здатися страшним лише на перший погляд — насправді все не так складно, як здається спочатку, зате заробити можна буде непогано.

Близнята

Розв’язуючи фінансові питання, не варто звертатися по пораду до інших — вона, найімовірніше, виявиться марною, а то й помилковою, тому бажано орієнтуватися винятково на підказки свого внутрішнього голосу.

Рак

Зірки не радять представникам цього знака ризикувати наявними коштами: навіть купівля лотерейних квитків, якщо вчасно не схаменутися й не зупинитися, може пробити чималу дірку в бюджеті.

Лев

Бездіяльність для представників цього знака — категоричне табу: розслабившись, можна упустити рідкісний професійний — і, відповідно, фінансовий — шанс, на який чекали вже давно.

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Діва

Цей тиждень сприятливий для ділових — і, відповідно, фінансових — переговорів із партнерами: дипломатичність, притаманна представникам цього знака, дозволить вирішити навіть найскладніші та найважливіші питання.

Терези

Зароблені гроші не варто витрачати бездумно: переходити на режим суворої економії, звичайно, не варто, але й розкидатися ними направо й наліво теж небажано — вони знадобляться для більш важливих і потрібних закупів.

Скорпіон

Подарунок, який може зробити кохана людина представникам цього знака, виявиться саме тим, про який вони мріяли, але все ж не завадить попередньо поговорити з нею, щоб уникнути можливої помилки.

Стрілець

Робота, яку запропонують представникам цього знака цього тижня, буде досить складною, тривалою та трудомісткою, але, водночас, добре оплачуваною, тому зірки не радять відмовлятися від неї.

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Козоріг

Цей час сприятливий для фінансових операцій будь-якої складності: рекомендується не відкривати банківські рахунки та депозити, але й не витрачати зароблені кошти, здійснюючи важливі та необхідні закупи.

Водолій

Фінансово вигідною може стати кар’єра викладача, коуча чи бізнес-тренера, розпочата саме в цей час: поділившись із іншими своїми знаннями та навичками, вдасться заробити не лише авторитет, а й гроші.

Риби

Не варто ухвалювати важливі фінансові рішення під впливом емоцій: вони затуманять розум, тому дії виявляться помилковими й призведуть до серйозних збитків, які надовго порушать фінансовий баланс.

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