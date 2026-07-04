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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
3 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 6–12 липня

Фінанси відіграють важливу — а іноді й першочергову — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 6 до 12 липня?

Овен

Незважаючи на те, що бажання витратити всі наявні кошти на літній відпочинок та пов’язані з ним розваги буде великим, його необхідно стримати, залишивши певний «резерв».

Телець

Не варто відмовляти людині, яка, опинившись у скрутній життєвій ситуації, попросить про серйозну — зокрема, й матеріальну — допомогу: благородство представників цього знака буде гідно оцінено.

Близнята

Якщо нинішня сфера діяльності — насамперед у фінансовому плані — не влаштовує представників цього знака, можливо, настав час задуматися про її зміну на ту, яка є актуальною на цей момент.

Рак

Цей час сприятливий для фінансових операцій будь-якого роду, але варто звернути особливу увагу на торгівлю: найбільш вдалими стануть усі операції, які так чи так пов’язані з купівлею та продажем нерухомості.

Лев

Стаючи до реалізації важливих професійних — і, відповідно, фінансових — проєктів, найголовніше — вірити в себе та в правильність своїх намірів, з чим у представників цього знака, як правило, проблем не виникає.

Діва

Коли вам пропонують нову посаду чи навіть нове місце роботи, не варто погоджуватися одразу, але й затягувати процес обмірковування небажано — вдалий шанс може дістатися більш активному та спритному конкуренту.

Терези

Під час розв’язання важливого фінансового питання можна дозволити собі певну частку ризику, головне — скрупульозно й ретельно прорахувати всі можливі наслідки, тоді довгоочікуваний успіх не змусить на себе довго чекати.

Скорпіон

Найважливіше в професійному — і, як наслідок, фінансовому — плані — відкинути удавану скромність і презентувати свої досягнення, а заразом і складені плани безпосередньому керівництву.

Стрілець

Слід згадати про те, що всіх справ не переробиш, а всіх грошей — не заробиш, і нарешті подумати про відпочинок, тим більше, що для відновлення сил не знадобиться багато ресурсів.

Козоріг

Професійний — і фінансовий — успіх безпосередньо залежатиме від здатності зібратися та зосередитися на виконуваному завданні, що — через перевтому — може виявитися досить складним завданням.

Водолій

Цей тиждень сприятливий для благодійної діяльності: поділившись матеріальними благами з людьми, які справді потребують допомоги, можна відчути моральне та матеріальне задоволення

Риби

Будь-яка — навіть та, що здається незначною й нешкідливою — брехня, яку представники цього знака дозволять собі в цей час, негативно позначиться не лише на їхній репутації, а й на матеріальному становищі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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