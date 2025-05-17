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Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток на 19-25 травня
Фінанси відіграють важливу, а для когось і першорядну роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня — від 19 до 25 травня.
Овен
Винагорода за добру справу, здійснену нещодавно, виявиться як моральною, так і матеріальною — не варто відмовлятися від неї — представники знака на таку подяку чесно заслужили.
Телець
Час сприятливий тільки для тих фінансових операцій, які давно готувалися — від спонтанних дій у такому разі краще відмовитися — занадто великою сумою водночас доведеться ризикувати.
Близнята
Ризик, пов’язаний із фінансовими питаннями, може виявитися справою небезпечною — замість очікуваного прибутку можна отримати несподіваний збиток, тож краще дотримуватись у цьому питанні максимальної обережності.
Рак
Цими днями надто велика ймовірність стати жертвою шахраїв — щоб подібного не сталося, варто уникати малолюдних вулиць — особливо у темний час доби — і не мати великих сум грошей.
Лев
Можливе порушення ділових домовленостей, які призведуть до зриву важливого контракту та грошових втрат, незважаючи на це, зірки радять не засмучуватися — швидкий фінансовий успіх дуже швидко компенсує це.
Діва
Не найкращий час для ділових переговорів, якщо їхнім результатом має стати важлива фінансова угода: навряд чи партнери захочуть у цей час піти назустріч представникам знака.
Терези
Необхідно стримувати себе у взаєминах із керівництвом: дозволивши різке — хоч і заслужене — висловлювання на його адресу, легко можна опинитися без чергового підвищення заробітної плати чи заслуженої премії.
Скорпіон
Тим, хто давно хоче перейти на нову роботу, бо колишня припинила влаштовувати у фінансовому сенсі, треба вести активні пошуки — зараз вдасться знайти місце, про яке можна було лише мріяти.
Стрілець
Необхідно відмовитися від оформлення фінансових документів — якщо уникнути цього не вдасться, важливо уважно прочитати текст угоди — особливо ту частину, що надрукована дрібним шрифтом.
Козоріг
Успіх — передусім фінансовий — чекатиме на тих, хто заздалегідь складе докладний професійний план і від понеділка почне чітко й докладно дотримуватися його, виконуючи пункт за пунктом.
Водолій
Час сприятливий для вирішення різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом принесуть солідні фінансові надходження.
Риби
Перш ніж відповісти на серйозну професійну — і фінансову пропозицію, необхідно, незважаючи на привабливі умови, добре подумати, погоджуватися чи ні — можливо, краще залишити все як є.
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