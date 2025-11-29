ТСН у соціальних мережах

73
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 1–7 грудня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 1 до 7 грудня?

Овен

Тим, хто давно розмірковував про зміну роботи, варто звернути увагу на пропозицію, яку зроблять представникам знака цього тижня, — вона матиме серйозні, зокрема й фінансові, перспективи.

Телець

Не варто залишати незавершеними проєкти, до яких ви — з найрізноманітніших причин — охололи, а тому припинили ними займатися: зараз складуться максимально сприятливі умови для їх закінчення.

Близнята

Настає чудовий час для творчості — креатив зашкалюватиме, а нові ідеї тіснитимуть одна одну, головне — встигати їх записувати: згодом представникам знака вдасться вигідно їх монетизувати.

Рак

Вдалий час для втілення в життя будь-якого — навіть найскладнішого — професійного проєкту: необхідно якнайшвидше й активніше взятися за його реалізацію, тоді й гонорар не змусить на себе чекати.

Лев

Ухвалюючи важливе фінансове рішення, представникам знака необхідно порадитися з людьми, яким вони довіряють: за відсутності особистого інтересу вони зможуть побачити ситуацію під об’єктивним кутом зору.

Діва

Фінансові операції представникам цього знака можна здійснювати тільки в тому разі, якщо їхні ризики і наслідки ретельно продумані й прораховані, в іншому разі краще перенести їх на деякий час.

Терези

Перш ніж розпочати реалізацію нового проєкту, необхідно навести лад у розпочатих раніше справах, інакше вони наполегливо тягнутимуть назад і не дадуть зосередитися на перспективах, зокрема й фінансовій.

Скорпіон

На роботі все падатиме з рук, тому краще відкласти вбік нові проєкти і зайнятися доведенням до пуття старих, не доведених до фінального етапу найрізноманітніших — насамперед, фінансових — питань.

Стрілець

Можна розпочинати реалізацію давно запланованого проєкту — настільки сприятливі для нього обставини складуться нескоро, а успіх у ньому забезпечить як кар’єрне зростання, так і поліпшення фінансового становища.

Козоріг

Час обіцяє бути вдалим у діловому і фінансовому плані: можна братися за втілення в життя нових проєктів, а також укладати серйозні угоди і підписувати важливі та перспективні договори.

Водолій

Будь-яка справа в цей час виявиться стане успішною — зокрема й у фінансовому плані — тільки в тому разі, якщо представники знака заздалегідь ретельно продумають свої дії — експромти неприпустимі.

Риби

Якщо у представників знака є заповітна мрія, насамперед, пов’язана з матеріальним добробутом і фінансами — саме час втілювати її в життя, обставини для цього складуться найсприятливіші.

