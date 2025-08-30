Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 1–7 вересня

Гроші / © Associated Press

Реклама

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 1 до 7 вересня?

Овен

Справи, за які потрібно взятися в цей час, мають бути по-справжньому масштабними — тільки так на них вдасться добре заробити, дрібні й незначні завдання виявляться марною тратою часу і сил.

Реклама

Телець

Професійний — а слідом за ним і фінансовий — успіх чекає на тих, хто зможе скрупульозно дотримуватися заздалегідь складеного чіткого плану, не відволікаючись на порожні розмови, що заберуть час і сили.

Близнята

Відчувши, що фінансів категорично не вистачає, потрібно звернутися по допомогу до рідних або друзів, а ось брати кредит у банку небажано: з його поверненням можуть виникнути серйозні проблеми.

Рак

Незважаючи на те, що для досягнення важливої професійної — і фінансової мети — залишилося всього кілька кроків, поспішати з ними не варто: є небезпека прикрої помилки, яка обнулить усі старання.

Лев

Час сприятливий для тих, чия професія так чи так пов’язана з творчістю, утім, навіть технарям бажано розв’язувати свої завдання з креативного погляду — так їм вдасться зробити виграшний хід.

Реклама

Діва

Сприятливий період настає для тих, хто давно подумував про дуже потрібну, але дорогу купівлю: схоже, її час настав — усе, придбане в цей час, виявиться високої якості і пролежить довго.

Терези

Представники знака можуть розраховувати на несподіваний прибуток, який важливо витратити з розумом: наприклад, варто купити речі, про які вони давно, але до цього часу безнадійно мріяли.

Скорпіон

Тиждень сприятливий для фінансових операцій будь-якої складності — від незначних до серйозних, але особливо рекомендується підписувати договори, розраховані на тривалу перспективу.

Стрілець

Необхідно ретельно аналізувати інформацію, яка надходитиме з найнесподіваніших джерел: вона виявиться важливою і корисною в роботі, що позитивно позначиться на заробітній платі.

Реклама

Козоріг

Не варто витрачати час на заняття, які не приносять ні грошей, ні задоволення, це залишить неприємне відчуття втраченого задарма часу: уникнути цього можна, обравши як корисну, так і приємну справу.

Водолій

Серйозні фінансові рішення краще відкласти хоча б на тиждень, інакше можна фатально помилитися, а це потягне за собою серйозні — зокрема й матеріальні — наслідки.

Риби

Нове місце роботи або нова посада, які можуть вам запропонувати цими днями, виявляться об’єктивно перспективними — як у кар’єрному, так і в матеріальному плані, тож можна відповідати на них згодою.