ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 1–7 вересня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 1 до 7 вересня?

Овен

Справи, за які потрібно взятися в цей час, мають бути по-справжньому масштабними — тільки так на них вдасться добре заробити, дрібні й незначні завдання виявляться марною тратою часу і сил.

Телець

Професійний — а слідом за ним і фінансовий — успіх чекає на тих, хто зможе скрупульозно дотримуватися заздалегідь складеного чіткого плану, не відволікаючись на порожні розмови, що заберуть час і сили.

Близнята

Відчувши, що фінансів категорично не вистачає, потрібно звернутися по допомогу до рідних або друзів, а ось брати кредит у банку небажано: з його поверненням можуть виникнути серйозні проблеми.

Рак

Незважаючи на те, що для досягнення важливої професійної — і фінансової мети — залишилося всього кілька кроків, поспішати з ними не варто: є небезпека прикрої помилки, яка обнулить усі старання.

Лев

Час сприятливий для тих, чия професія так чи так пов’язана з творчістю, утім, навіть технарям бажано розв’язувати свої завдання з креативного погляду — так їм вдасться зробити виграшний хід.

Діва

Сприятливий період настає для тих, хто давно подумував про дуже потрібну, але дорогу купівлю: схоже, її час настав — усе, придбане в цей час, виявиться високої якості і пролежить довго.

Терези

Представники знака можуть розраховувати на несподіваний прибуток, який важливо витратити з розумом: наприклад, варто купити речі, про які вони давно, але до цього часу безнадійно мріяли.

Скорпіон

Тиждень сприятливий для фінансових операцій будь-якої складності — від незначних до серйозних, але особливо рекомендується підписувати договори, розраховані на тривалу перспективу.

Стрілець

Необхідно ретельно аналізувати інформацію, яка надходитиме з найнесподіваніших джерел: вона виявиться важливою і корисною в роботі, що позитивно позначиться на заробітній платі.

Козоріг

Не варто витрачати час на заняття, які не приносять ні грошей, ні задоволення, це залишить неприємне відчуття втраченого задарма часу: уникнути цього можна, обравши як корисну, так і приємну справу.

Водолій

Серйозні фінансові рішення краще відкласти хоча б на тиждень, інакше можна фатально помилитися, а це потягне за собою серйозні — зокрема й матеріальні — наслідки.

Риби

Нове місце роботи або нова посада, які можуть вам запропонувати цими днями, виявляться об’єктивно перспективними — як у кар’єрному, так і в матеріальному плані, тож можна відповідати на них згодою.

Дата публікації
Кількість переглядів
54
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie