Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10–16 листопада

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 10 до 16 листопада?

Овен

До професійних та бізнес-пропозицій пропозицій необхідно поставитися максимально уважно: вони справді виявляться вигідними, тож не варто втрачати щасливий шанс.

Телець

Нову ідею професійного спрямування, хоч би якою фантастичною вона здавалася, необхідно ретельно проаналізувати і добре обміркувати — будучи втіленою в життя, вона принесе солідні дивіденди.

Близнята

Удача супроводжуватиме представників знака в будь-яких — як професійних, так і особистих — поїздках, тому можна — і потрібно — вирушати не тільки в подорожі, а й у відрядження.

Рак

Працювати в команді однодумців бажано завжди, але цього тижня це особливо важливо: тільки в колективі вдасться розподілити обов’язки і, як наслідок, встигнути виконати важливе — і грошове — замовлення у визначений термін.

Лев

Займаючись розв’язанням важливих професійних — і фінансових — питань, необхідно виявити завзятість: перешкоди, які виникатимуть на шляху, легко можуть збити з «курсу», але допускати цього ніяк не можна.

Діва

Енергію, якою в цей час забезпечать представників знака, потрібно використовувати економно: добре попрацювати — і заробити — вдасться тільки тим, хто буде добре і — головне — повноцінно відпочивати.

Терези

Не варто ухвалювати важливі рішення, що мають безпосередній стосунок до фінансів, під впливом емоцій: вони затуманять розум, тому продиктовані ними дії в результаті виявляться помилковими.

Скорпіон

Протягом тижня треба працювати, не поширюючись про свої плани — зі словами піде необхідна для роботи енергія, а це одразу ж позначиться на зарплаті — неважко зрозуміти, що вона дуже швидко зменшиться.

Стрілець

Від фінансових угод представникам знака в цей час рекомендується відмовитися: дрібна, але прикра помилка, що вкралася в текст документа, може призвести до цілої серії досить серйозних матеріальних втрат.

Козоріг

Перш ніж здійснювати будь-які фінансові операції, необхідно ретельно прорахувати всі можливі ризики і, тільки зробивши висновок, що угода або контракт абсолютно безпечні, можна ставити під ними візу.

Водолій

Незважаючи на стабільність матеріального становища, частка розумної економії не завадить — вона дасть змогу зібрати суму грошей, яка необхідна для великого і дуже важливого для представників знака закупу.

Риби

Час сприятливий для розмови з керівництвом на фінансові теми — воно буде готове задовольнити прохання про підвищення заробітної плати, але необхідно в яскравих кольорах змалювати йому професійні перспективи.